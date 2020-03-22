Вечером мне позвонил мой друг, советник губернатора итальянского Пьемонта с одной просьбой – «Помоги!» Бедной Италии, сложнее всех переживающей поразивший планету вирус, официальный Евросоюз, молча, отказал в помощи. Маурицио говорит – помогают Куба, пославшая 53 врача, и Китай – медикаментами. Основатель одного из крупнейших онлайн-магазинов мира Alibaba Джек Ма пожертвовал Италии пять миллионов масок. И вот вечером, аккурат после этого звонка, Владимир Путин распорядился помочь Итальянской Республике путём доставки Военно-космическими силами РФ аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), медикаментами, масками и военными врачами.

В то же время Брюссель, мало того, что ничего не даёт, оказался даже не способен обеспечить соблюдение европейского законодательства на подведомственной территории. Так, несколько фургонов с медикаментами, спешащие в Италию, оказались заблокированы на территории Франции. Правительство Эммануэля Макрона распорядилось реквизировать все медицинские грузы, имеющие стратегическое значение и находящиеся на французской территории. Там, помимо итальянских фур, оказались арестованы также фуры, следующие в Великобританию.

Принцип «Спасайся, кто может» вместо декларированной «европейской солидарности» первыми на себе почувствовали сербы. Понимая, что в стране не так много аппаратов ИВЛ, президент Вучич закрыл границы и запросил о помощи. На его призыв откликнулся пока лишь Китай, и теперь Сербия – самая популярная страна последних недель в КНР, а китайцы с таким успехом могут потеснить русских на пьедестале сербского почёта и любви.

Ситуация ещё интереснее: знакомые производители масок жалуются на серьезно ужесточившиеся правила пересечения белорусско-польской границы и внутриевропейских границ, прежде отсутствовавших как класс. Больше всех, как говорят, лютуют немцы – они перекрыли границы с Францией, Австрией и Швейцарией и таким образом надеются справиться с вирусом. Но по численности заболевших Германия уже обогнала Иран. Следом за ней стремительно подтягиваются США. Правда, в отличие от Штатов, где бесплатной медицины нет как таковой, немецкая медицина носит всеобщий характер и пока находится ещё на высоком уровне, чем можно объяснить малое количество умерших.

Европейская экономика в сложившихся условиях учится жить в режиме «локдаун» – и вряд ли выйдет из него без потерь. Германия как мотор европейских финансов больше всего опасается краха банковской системы Италии, за которым неминуемо последует обесценивание евро по отношению к доллару. О какой-то финансовой поддержке в новых реалиях говорить не приходится вовсе.

Закрытые консульства стран ЕС и значительно сокращённые рейсы в Европу (пока ещё можно улететь из Москвы в основные европейские столицы, но совсем скоро и эта опция может быть закрыта) существенным образом отражаются на европейской экономике. Ещё месяц-другой такого «локдауна», и посыпятся целые отрасли. Глядя на всё это, мировые лидеры могут по-тихому договориться о «конце коронавируса», потому как если они этого не сделают, случится конец экономики.

Отдельно хочется упомянуть Украину, выходившую на майданы за «безвиз». Большая по европейским меркам страна, уровень медицины которой больше соответствует Африке, закрылась в превентивных мерах на замок. Но было уже поздно – новый очаг эпидемии находится в Карпатах, на украино-молдаво-румынском приграничье – в Черновцах, столице Буковины. Там уже выявлено несколько десятков случае заражения, половина из которых – дети. Понимая, что уровень диагностики на Украине тоже африканский, меры по закрытию Киева (метро и общественный транспорт) и других крупных городов не выглядят избыточными. Другой вопрос, что скопившиеся на польско-украинской границе гастарбайтеры-заробитчане с Севера Италии уже проникли в родные сёла. И привезли с собой заразу.

Как теперь нам не заразиться от этого неконтролируемого очага и достаточно ли принятых российскими властями мер, поговорим завтра.

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

Москва. Другие новости 21.03.20

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