Решения российских властей по поводу угрозы коронавируса вызывают все больше вопросов. Об этом в авторской колонке «Дневник коронавируса», подготовленной для РИА «Новый День», рассуждает известный политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Я прописан в маминой квартире – обычной пятиэтажке на северо-западе Москвы. Рядом с ней расположена 52-я больница. Самая обычная и далеко не самая «трешовая». Сын маминой подруги там работает хирургом. На днях он рассказал, что больницу закрывают на приём новых больных, мол, она и так переполнена – более 600 человек и все с подозрением на коронавирус. И рекомендовал избегать, если получится, похода в районную поликлинику, находящуюся на территории больницы. А в чате одноклассников подтвердили информацию – 52-ю больницу переоборудуют под коронавирус. Еще раз – самая обычная городская больница, ни разу не инфекционная, закрывается на обслуживание «корона-подозрительных». О чем это говорит?

Ни разу не будучи подвержен паникерству и истерии, я прекрасно понимаю – очень сложно бороться с тем, чего ты не знаешь. Уханьская зараза пока мало изучена, тестов в свободном доступе нет, от того и масштабы заражения непонятны. Конечно, нельзя утверждать, что все находящиеся только в одной горбольнице «корона-подозрительные» заражены этим вирусом. Но и исключать этого тоже нельзя. Особенно на фоне резкого во многих регионах роста числа заболеваний пневмонией в последние месяцы.

Что предпринимают московские власти на этом фоне? Активно опровергают слухи о закрытии Москвы (а у нас никогда просто так ничего не опровергают). Зачем-то строят на окраинах новые больницы для «коронавирусных» в то время, когда в городе хватает старых закрытых медучреждений, которые можно было бы гораздо дешевле переоборудовать (осваивают бюджеты?). И вот – вишенка на торте – настоятельно рекомендуют людям старше 65 лет пересидеть эпидемию на дачах или пореже выходить из дома, а заодно аннулируют действие детских транспортных карт, дабы отроки с отроковицами сидели дома, а не шлялись по городу. Будут ли слушать эти рекомендации? Не уверен, потому как, несмотря на все заверения, никто одиноким пенсионерам, кроме их родных, продукты домой не доставит и лекарства не купит. А с учетом того, что народ у нас, преимущественно, состоит из фаталистов, вряд ли старшее поколение смирно усядется по квартирам, если, конечно, не вводить жесткий запрет на выход из дома.

«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» – эти стихи Бродского набирают галопирующую популярность сообразно росту числа зараженных. В регионах уже пенсионерам старше 65 лет отказываются продавать билеты на поезд в Москву. А сами поезда, следующие из столицы, проверяют на конечной станции на наличие больных перед тем, как людей выпустить из вагонов. На фоне Европы и США, мы пока еще остаемся островком спокойствия и минимального количества официально признанных заражёнными, но чего в этом больше – удачи или плохой диагностики, пока доподлинно не известно.

Один мой друг на днях сказал важную мысль: сегодня меня беспокоит переход российско-абхазской границы (у него там дача), но уже завтра может волновать вопрос перехода Строгинского моста. Такими темпами схлопывающееся вокруг нас пространство совсем скоро уменьшится до той самой комнаты, выходить из которой не рекомендовал классик. Как это отразится на экономике страны и выдержит ли малый и средний бизнес двухмесячный простой – открытый вопрос.

Как сказал мой коллега-однофамилец из Киева, народ больше боится кризиса, чем вируса. И он бесконечно прав. Потому как вирус можно победить (ведь как-то же излечились почти 100 тысяч заражённых по всему миру без вакцины!), а экономику восстанавливать будет гораздо труднее. И количество затронутых кризисом сфер может расти быстрее числа заражённых. Пока это были преимущественно, перевозчики и туроператоры, сегодня к ним добавятся кинопрокатчики, театры и фитнес-центры, уже завтра возможно – торговые центры и магазины товаров не первой необходимости. Предложенные московским мэром 4 тысячи рублей пенсионерам (2 сразу и 2 по окончании пандемии) выглядят несуразным плевком на фоне обещанной Трампом каждому американцу 1000 долларов. Уж не раздавали бы тогда вообще ничего, если не могут предложить достойной компенсации людям! Хотя этот позор вполне сопоставим с президентским восприятием среднего класса от 17 тысяч рублей.

Кто выживет после порожденного вирусом кризиса? Об этом поговорим завтра.

Москва, политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

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