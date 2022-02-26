«Мы уважаем сербские интересы»: посол РФ прокомментировал позицию Белграда и Москвы

Москва уважает позицию президента Сербии Александра Вучича в вопросах внешней политики и ключевых векторов развития страны. Об этом заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, комментируя поступающие в адрес Белграда запросы от ЕС, США и Великобритании о присоединении к антироссийским санкциям.

«Мы спокойны. Мы знаем, как развиваются наши отношения на уровне стратегического партнёрства и сотрудничества», – заявил российский дипломат, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Боцан-Харченко обратил внимание, что между президентами России и Сербии установлен доверительный диалог на основе взаимного уважения. Сербский лидер неоднократно говорил о национальных интересах своей страны, и РФ относится к ним с пониманием, сказал глава диппредставительства. «Мы уважаем сербские интересы и знаем, что Сербия уважает наши. Намерены и далее реализовывать все намеченные проекты во имя процветания граждан России и Сербии», – заключил посол РФ в Белграде.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не будет присоединяться к санкциям против России, но поддерживает территориальную целостность Украины, так как считает вопрос суверенитета ключевым ввиду контекста косовской проблемы.

Белград – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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