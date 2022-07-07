Косовский спецназ захватил сербский муниципалитет на севере края

Три десятка бойцов косовского спецназа ROSU из Приштины взяли под свой контроль муниципалитет Штрпце, населённый сербами. Как сообщает портал «Балканист», силовики заняли здание местной администрации, школу, почту и телекомпанию, вещающую на сербском языке, а также сорвали камеры наблюдения на столбах.

«Они так поступали и ранее. Они терроризируют народ, который и без того не в силах жить нормально! Они снова пытаются избавиться от сербов!» – заявили в Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии.

В канцелярии обратили внимание, что нынешний захват произошел в православный праздник в честь Св. Йована, хранителя общины Штрпце. В связи с этим сегодня в муниципалитете должна была состояться большая ярмарка.

Ранее «премьер» Косово Альбин Курти заявил, что «власти» самопровозглашенной республики не допустят появления сербских автономных образований. «Те, кто пытался разделить Косово по принципу территориального обмена, сегодня настойчиво требуют создания Союза сербских муниципалитетов, что для нас неприемлемо», – отмечал он.

После этого специальный представитель Евросоюза на переговорах Белграда и Приштины Мирослав Лайчак напомнил, что создание Союза сербских муниципалитетов предусмотрено прежними договоренностями. «Это обязательство, с которым Косово согласилось и ратифицировало его в своем парламенте. В связи с этим не стоит забывать о хорошо известном принципе, по которому то, что было согласовано, должно применяться. Это не желание Брюсселя, а то, о чем Косово само договорилось Сербией», – сказал Лайчак на пресс-конференции по завершении своего визита в Приштину.

Накануне Европарламент принял резолюцию с требованием к Белграду признать независимость самопровозглашенной республики.

Белград, Служба информации РИА Новый День

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