Градус человеческого безразличия опустился ниже нуля: жители Аши ждали губернатора три часа на морозе, не дождались…

Публикации за 03.02.17

Жители ашинского поселка лесохимиков расстроились, так как не дождались встречи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Глава региона был занят общением с чиновниками, промышленниками и добытчиками марганца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 февраля южноуральский губернатор посетил с рабочим визитом Ашинский район. Жители поселка лесохимиков, заранее узнавшие о поездке, написали Дубровскому письмо с просьбой о встрече. Горожане собирались рассказать губернатору о накопившихся, годами не решаемых проблемах: о «самой грустной больнице России» – АГБ №2, транспортировке и погрузке марганцевого известняка, против которой ашинцы борются уже более 3 лет, а также о капремонте и переселении людей из ветхоаварийного жилья.

«Мы неоднократно писали Вам письма (в том числе открытые в Интернете), но, видимо, они до Вас не доходили. Ваши замы на все наши вопросы отвечают очень уклончиво. Без Вашего личного вмешательства, видимо, обстановка в районе не стабилизируется, так как наша администрация жителей не слышит: портфели поменяли, а увеличивающаяся в штате команда осталась та же», – посетовали ашинцы в очередном письме губернатору. Но, видимо, и оно до Дубровского «не дошло».

1 февраля жители поселка лесохимиков собрались возле горбольницы №2, надеясь поговорить с руководителем региона.

«Несмотря на холод и прочие издёвки погодных условий, ждали и надеялись получить хотя бы некоторую информацию и помощь. Час, два, три… Никто не приехал, хотя визит Б. А. Дубровского на территорию посёлка ЛХЗ был запланирован на 15:00 местного времени. В 18:00 даже самые стойкие люди стали сдаваться, ибо невозможно по несколько часов стоять на морозе, забегая погреться в близлежащие магазины. Доброе и благонадёжное правительство настолько старательно избегает встречи с жителями, что не гнушается самыми жестокими методами – взятием измором и холодом», – посетовали расстроившиеся горожане. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Свой визит в Ашу Дубровский ограничил территориями наспех «вылизанного» центра города и благополучного Ашинского метзавода.

Разговаривать о проблемах южноуральских муниципалитетов с местными жителями у руководства региона почему-то не принято, что несколько противоречит постоянно повторяемому губернатором тезису о том, что главной ценностью Челябинской области является человек. Хотя, возможно, под определение «человек» в губернаторском понимании не попадают среднестатистические южноуральцы. Такие как жители поселка лесохимиков, не желающие умирать молодыми, надышавшись марганцем, или троичане, протестующие против строительства ферросплавного завода в черте города, или жители Челябинска, борющиеся с окончательным превращением столицы Южного Урала в зону экологической катастрофы.

Губернатор предпочитает разговаривать исключительно с представителями власти, крупными промышленниками, бизнесменами и прочими «инвесторами». Не изменил себе глава региона и во время поездки в Ашу. Проигнорировав горожан, Дубровский встретился с собственником компании «Башминералресурс» и даже договорился о создании в Челябинской области логистического центра и торгового дома.

Напомним, данная компания в 2013 году занималась незаконной, отравляющей экологию транспортировкой марганцевого известняка в открытых грузовиках прямиком по улицам Аши, а в 2015-м без всяких разрешительных документов и госэкспертиз начала строительство железнодорожной ветки через поселок Лесохимиков, впоследствии остановленной лишь судом. Ашинцы, выступающие категорически против перевозки марганца по городу любым способом, неоднократно направляли губернатору обращения с подписями тысяч человек.

Между тем, в правительстве Челябинской области рапортуют, что в 2017 году компания «Башминералресурс», в которой работает около ста жителей Ашинского района, планирует удвоить объемы отгрузки продукции, а ввод в эксплуатацию собственной погрузочной площадки железнодорожных путей с примыканием к станции «Аша» позволит отказаться от использования большегрузной автотехники и снизит нагрузку на автодороги района.

«Считаю, что масштаб нашего сотрудничества не должен ограничиваться только логистическим центром. В Челябинской области есть достаточно инфраструктурных проектов, которые могут представлять интерес для инвесторов», – подчеркнул Борис Дубровский на встрече с добытчиками полезных ископаемых.

Выяснилось, что башкирской компании удалось получить положительное заключение государственной экспертизы по строительству железнодорожного полотна необщего пользования для перевозки марганцовистого известняка, устранив ранее выявленные замечания. Более того, 17 января прошло «собрание граждан», на котором инвестпрограмма компании «Башминералресурс» была одобрена большинством голосов присутсвующих.

Таким образом южноуральский губернатор «решил» один из самых больных вопросов ашинцев за их спиной.

А для решения еще одной насущной проблемы – состояние горбольницы №2, Дубровский создал целую «многоуровневую комиссию». Несмотря на «плодотворную» работу губернатора в Ашинском районе, местные жители почему-то не испытали никакого удовлетворения.

«В процессе ожидания встречи в промёрзшем воздухе будто висел один вопрос – «А помог бы Дубровский, если бы посетил посёлок ЛХЗ? ». И, конечно, положительных ответов становилось всё меньше. Потому что даже самые лютые холода не сравнятся с минусовой температурой человеческого безразличия», – подчеркивают жители Аши.

Челябинск, Юлия Малецкая

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