До выборов президента осталось 58 дней: чиновники заставляют маленьких челябинцев жить среди плесени и под обломками потолка (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске семья с двумя детьми девятый год живет в нечеловеческих условиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилая челябинка Вера Грехнева обратилась к правозащитникам с просьбой помочь решить жилищную проблему: она с двумя внуками 6 и 8 лет вынуждена жить в постоянно сырости и в компании с плесенью.

Комнату в общежитии, расположенном в доме №5 по улице «Челябинского рабочего», в апреле 2009 года получила дочь Веры Грехневой – как сотрудница детского сада. Правда, тогда семейство еще не знало, какое жилье от своих щедрот выделила им мэрия.

Небольшое помещение на несколько комнат в здании общежития раньше занимала бухгалтерия ЖЭКа. Однако, намучившись с вечными протечками, сотрудники конторы сбежали, а освободившиеся комнаты челябинские чиновники решили превратить в социальное жилье. Одна из таких комнат и досталась двум женщинам и родившемуся к тому времени первому сыну челябинки.

В администрации сказали: «Не нравится – съезжайте»

Уже почти девять лет семье приходится обитать в нечеловеческих условиях. Ветхий дом отказываются обслуживать управляющие компании, зато ремонтники там практически живут: коммуникации настолько изношены, что аварии случаются постоянно. «Они муфту на трубу поставят или сварку проведут – а через метр-полтора труба опять лопается, – рассказывает горожанка. – И топит нас канализация, здесь постоянная вонь. Дети говорят: мы задыхаемся, нам дышать нечем». Но дом, построенный в 1933 году, не признают аварийным, поэтому надежды переехать нет.

Соседи челябинки (жившие в двух других комнатах) из такого «коммунального рая» сбежали: их тоже постоянно топило, о чем свидетельствуют сгнившие потолочные перекрытия.

Семья же Веры Грехневой вынуждена была выживать в условиях постоянных протечек и рушившихся потолков. Очередной потоп произошел четыре дня назад. До сегодняшнего дня с потолка капала вонючая жижа.

Сгнившие деревянные перекрытия в нескольких местах рухнули. В углу обвалился потолок. Для пожилой челябинки это привычная картина.

Четыре с половиной месяца назад дочь Веры Грехневой умерла от рака, оставив бабушку с двумя внуками. Челябинка надеется, что хотя бы сейчас чиновники пожалеют сирот и помогут им с жильем. «Мы восемь лет стоим в очереди на улучшение жилищных условий как малоимущие, – рассказывает горожанка. – Но у сирот ведь есть льготы какие-то. Может быть, можно будет очередь передвинуть».

Правда, пока чиновники проявили сочувствие несколько странным образом: служба опеки решила забрать у бабушки внуков.

Между тем, СКР уже инициировал проверку по сложившейся ситуации. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка, в ходе которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц коммунальных служб, а также сотрудников органов местного самоуправления и контролирующих органов, в которые женщина неоднократно обращалась с заявлениями о нарушении прав на обеспечение условий проживания. Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления», – сообщили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак, Николай Бутов

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