До выборов президента осталось 55 дней: мэрия Челябинска назначила виновных в невзгодах детей-сирот, заливаемых нечистотами

Челябинские чиновники обвинили жильцов общежития в невзгодах пенсионерки и детей-сирот, заливаемых нечистотами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выход из кризисной ситуации, в которую попала жительница Челябинска и двое ее внуков-сирот, живущие в одном из общежитий Ленинского района, обсудят сегодня с челябинкой чиновники городского комитета по управлению имуществом и земельными отношениями. Об этом сообщила и.о. главы города Наталья Котова.

Напомним, история пожилой горожанки, воспитывающей в нечеловеческих условиях своих внуков, оставшихся несколько месяцев назад сиротами, стала известна на минувшей неделе благодаря южноуральским правозащитникам. По словам пенсионерки, почти девять лет она с дочерью и внуками живет в комнате, перепрофилированной из офиса под жилое помещение в одном из общежитий Ленинского района.

Почти сразу после переезда женщины столкнулись с регулярно повторяющимися «коммунальными сюрпризами»: прямо над их помещением располагаются общие душевые и санузлы, в итоге комнату постоянно топит. За восемь с половиной лет семейство вынуждено было выбросить множество мебели, бытовой техники, обуви и одежды.

Через полтора года после переезда челябинки попытались обратиться к городским чиновникам с просьбой найти выход из сложившейся ситуации, но в ответ получили: «Не нравится – уезжайте». К слову, так поступили обитатели двух комнат, также расположенных в бывшем офисном помещении. Но, в отличие от бывших соседей, женщинам с детьми уезжать просто некуда.

Меньше полугода назад у челябинки умерла дочь, и она с двумя внуками. Печальные хлопоты, а потом и беготня с оформлением опеки и пенсии по утрате кормильца отодвинули проблему жилого помещения на второй план. Но когда на прошлой неделе комнату в очередной раз затопили фекальные массы, челябинка обратилась за помощью к правозащитникам и чиновникам.

Представители опеки появились на четвертый день «потопа». Чиновницы сочувственно покивали головами, вручили пожилой женщине печатные материалы о льготах, полагающихся сиротам, в том числе и жилищных. А некоторое время спустя позвонили и заявили, что в этот же день приедут, чтобы забрать детей.

В итоге изъять детей из семьи опеке не удалось: мальчишек на несколько дней приютила знакомая бабушки, а правозащитники нашли на всякий случай кризисный центр, куда можно будет поместить семейство.

Сегодня, по словам и.о. главы Челябинска Натальи Котовой, на встрече с представителями КУиЗО челябинка и чиновники попробуют обсудить дальнейшие пути решения проблемы. Таковых, по словам чиновницы, два: переезд в другое жилое помещение, либо переезд в помещение маневренного фонда и возвращение в комнату после капитального ремонта. «В общежитии сейчас идет капитальный ремонт, – рассказала Наталья Котова. – И жильцы верхних этажей были предупреждены, что на время ремонта сетей водоснабжения и водоотведения нельзя пользоваться канализацией. К сожалению, они пренебрегли этим предупреждением, что и стало причиной аварии».

Где должны отправлять естественные потребности жильцы общежития коридорного типа, где один туалет на весь этаж, в мэрии не уточняют.

Кстати, по словам чиновницы, подрядная организация, ведущая сейчас в доме ремонтные работы, готова частично компенсировать ущерб, нанесенный имуществу пенсионерки. Однако непонятно пока, разрешится ли вопрос с другим жилым помещением.

Как сказала Наталья Котова, для предоставления другого жилого помещения необходимо опротестовать решение мэрии о признании комнаты помещением жилого фонда. Можно ли обойтись без этого, чиновница не уточнила.

Достаточно поверхностно выглядит и попытка объяснить злоключения семейства халатностью жильцов общежития. Ведь, по словам пенсионерки, коммунальные потопы случаются в бывшем офисном помещении регулярно, и длится это едва ли не с самого начала их жизни в общежитии. Вряд ли можно поверить, что капитальный ремонт в здании ведется вот уже без малого девять лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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