До выборов президента осталось 58 дней: в Челябинске пытаются отобрать детей у женщины, пожаловавшейся на бездействие чиновников (ВИДЕО)

У челябинки, вынужденной жить в нечеловеческих условиях из-за бездействия мэрии, пытаются забрать детей.

РИА «Новый День» уже сообщал о семье, почти девять лет живущей в комнате, регулярно затапливаемой канализацией. Не успела эта история появиться в прессе, как ею заинтересовались компетентные органы: проверки начали в следственном комитете и прокуратуре. Сотрудники обоих ведомств уже посетили челябинку.

Напомним, что в нечеловеческие условия семьи попала по вине чиновников мэрии: это они выделили воспитательнице детского сада временное жилье, оказавшееся непригодным для жизни, и с тех пор заявляют, что другого жилья в городе нет. Получательница комнаты умерла в 2017 году от рака, оставив на попечении пожилой матери детей шести и восьми лет. Но даже став сиротами и получив внеочередное право на жилье, дети остались жить в ужасающих условиях.

Теперь, когда разразился скандал, чиновники нашли оригинальный способ решить проблему: просто забрать детей из семьи. Временно – заверили бабушку в органе опеки – до тех пор, пока не будет сделан ремонт в комнате. Но женщина не верит чиновникам.

Намерение забрать детей в опеке объяснили непригодными для жизни условиями. Но в таких условиях семья живет не первый год, отмечает эксперт ООО «За права человека» Валерия Приходкина. Изъять же детей из семьи почему-то решили только сегодня.

Валерия Приходкина: отнять детей решили после того, как в дело вмешались правозащитники

Детей челябинка отдавать не намерены. Сегодня их забрали знакомые бабушки. Мальчики хорошо знают эту семью. Там они проведут ближайшие три дня. В понедельник правозащитники надеются найти компромисс с городскими чиновниками. «На крайний случай, мы нашли для семьи кризисный центр, – рассказала Валерия Приходкина. – Может быть, администрация города направит их в свой кризисный центр. Конечно, здесь они жить не будут».

Челябинские правозащитники уже связались с руководителем организации «За права человека» Львом Пономаревым. Теперь они намерены привлечь к истории внимание уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяне Москальковой. Общественники настаивают: детей нельзя разлучать с бабушкой. Если же чиновники, действительно, пекутся об их правах, пусть лучше обеспечат их пригодным для жизни жильем.

Между тем, в назначенное для «эвакуации детей» (сегодня в 15:00) чиновники от опеки в квартире челябинки не появились. Видимо, их совещание с представителями следственного комитета, на котором и должно было быть принято окончательное решение по изъятию детей, затянулось. У здания общежития можно было заметить лишь одинокого сотрудника полиции, который тщетно пытался выяснить у своего телефонного собеседника, в какую дверь постучать, чтобы попасть по нужному адресу. По всей видимости, он должен был присутствовать при изъятии детей.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 19.01.18

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