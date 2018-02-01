До выборов президента осталось 46 дней: челябинские дольщики обвинили губернатора в игнорировании распоряжений Путина

В Челябинске обманутые дольщики ЖК «Яркая жизнь» вышли на акцию протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередной массовый пикет в защиту интересов владельцев несданных квартир в 51-м микрорайоне на Краснопольской площадке прошел сегодня под окнами министерства строительства региона.

Еще несколько членов инициативной группы организовали одиночные пикеты у стен областного правительства. Участники акции вышли с плакатами: «Челябинский дольщик – позор власти», «Дубровский и Шаль, дольщиков выручай», «Выполните Путина приказ, включите в дорожную карту нас».

Челябинцы отмечают, что накануне пикета чиновники все же выдали им на руки проект дорожной карты, однако никаких конкретных действий по решению наболевших проблем за этим не последовало.

Единственное, что предложили челябинцам – это инициировать процедуру банкротства, однако и в этом случае участники долевого строительства смогут вернуть лишь малую часть украденных денег: никакими активами компания-застройщик не располагает.

Власти также дали понять, что на господдержку оставшимся без жилья не стоит рассчитывать.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы со сдачей жилья у финансово-строительного холдинга «Майлстоун Девелопмент» начались еще в 2016 году, когда два соучредителя на неопределенный срок отложили стройку четырех десятиэтажек. Владельцы недостроев поделили активы, после чего один из экс-компаньонов уехал за границу. В итоге дольщики остались без обещанных 22 тысяч квадратных метров жилья.

В ноябре прошлого года, после визита президента России в Челябинск, одна из дольщиц «Яркой жизни» вышла на пикет к зданию областной прокуратуры. Сразу после акции протеста была инициирована прокурорская проверка. Еще через две недели силовики задержали оставшегося на родине руководителя застройки микрорайона, предъявив ему обвинение в мошенничестве с деньгами дольщиков на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Что касается объявленного в розыск второго акционера «Майлстоун Девелопмент», до он до сих пор скрывается от следствия. Чтобы экстрадировать застройщика на родину, в конце декабря челябинцы провели пикет под окнами американского консульства в Екатеринбурге. Напомним, поводом для акции протеста послужила информация о том, что коммерсант оформляет вид на жительство в США.

Челябинск, Юлия Димова

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