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Воскресенье, 1 апреля 2018, 20:08 мск

Челябинск

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Тройная угроза. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников»

Ровно неделю назад, 23 марта, новый президент РФ подтвердил, что обещания, данные старым президентом РФ, остаются в силе. То есть пообещал, что они будут выполнены обязательно, а не как обычно.

План – «четкий, конкретный подробный»: сначала «мощный технологический рывок», а потом всё остальное.

Создание новых рабочих мест и наращивание эффективности экономики, повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности, развитие инфраструктуры и соцсферы: образования, здравоохранения, решение экологических и жилищных проблем, обновление, благоустройство городов и поселков – это не то, что будет делаться в первую очередь. Это как раз «всё остальное», которое будет «потом». Сначала предполагается решить какие-то другие задачи.

Наверное, это должно быть ободряющей новостью: пока мы занимались своими мелкими делами, в стране было создано всё необходимое для «мощного технологического рывка». Все эти годы мы чего-то не видели. Но уже скоро – буквально в ближайшие годы (лет через десять) – увидим.

Ну, хорошо, пусть нас удивят. Какой такой сюрприз приготовил нам президент? Пока что известно только про ракету «Рогозин», с ядерным двигателем, которая будет летать неопределённо долго по непредсказуемой траектории, то есть неизвестно где. Правда, всё, сделанное под этим брендом, имеет нулевую эффективность, попросту говоря, не работает, и это хорошо. Тут, по крайней мере, есть уверенность, что не случится такого подарка, когда эта ракета мощно рванёт у нас над головой.

Чтобы понять, что имеется в виду под технологическим рывком, перечитал текстовую версию Послания президента от 1 марта. Основной массив сказанного там относится ко «всему остальному» – к тем задачам, которые должны быть решены после рывка. А про сам рывок написано следующее:

«И наконец, в мире сегодня накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления. Насколько эффективно мы сможем использовать колоссальные возможности технологической революции, как ответим на её вызов, зависит только от нас».

То есть у него у самого ничего нет. Президент предлагает мощный технологический хапок: массированно взять технологии на Западе – как это делал Петр Первый, как это делал Сталин – и применить для решения внутренних задач. И это всё.

Вопрос: он не мог этого сделать раньше? Конечно, мог. Причём не в режиме рывка, то есть чрезвычайной ситуации, а нормально, в рамках обычной экономической деятельности приобретать оборудование и обновлять производство в стране. А на самом деле, даже ещё проще: от него требовалось просто не мешать бизнесу заниматься своим делом. Предприниматели сами сделали бы всё, что нужно.

Тогда, что случилось? 17 лет этого не делали, а тут вдруг срочно занадобилось. «Верхи» изменились? Нет, конечно. Они те же самые и занимаются тем же, что и всегда. Но в международной политике России на первый план выходит Китай. Кстати, там никаких терактов не происходит. И никаких осложнений, недоразумений и прочих разных непонятностей между Россией и Китаем нет. И, в отличие от отношений с Западом, Россия не делает ни одного резкого заявления в сторону Китая. Не угрожает. Не насмехается. Не ругает. Ведёт себя тихо-тихо.

В последние десятилетия Китай много сил потратил на создание мощной современной армии, и, по множеству признаков, эта работа явно связана с его геополитическим интересом к России. Древний китайский философ и военный стратег Сунь Цзы говорил: «В древности тот, кто хорошо сражался, прежде всего, делал себя непобедимым и в таком состоянии выжидал, когда можно будет победить противника». Сегодняшние действия Китая идеально укладываются в эту формулировку. А ещё Сунь Цзы сказал: «Лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь». И это тоже хорошо заметно в тактике Китая: он не спешит воевать – он создаёт угрозу и этим вынуждает ему уступить.

В принципе, фактор Китая существует уже давно, просто в последнее время он стал особенно ярким. Китай арендовал у России громадную территорию, установил там свои законы, ведёт независимую, не подотчётную никому, хозяйственную деятельность – и вот уже вводит туда свои войска. Как к себе домой.

И, видимо, у российской власти появились нехорошие предчувствия. Отношение Китая к коррупционерам всем известно: их там расстреливают. А отношение Китая к российской верхушке можно охарактеризовать всего двумя словами: холодное презрение.

Отсюда и прояснение в голове: «Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнёт, утопит.

Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета».

Руководство России отлично знает, что страны Запада на суверенитет России не покушаются. А вот намерения Китая очевидны и недвусмысленны. Ему, может быть, и не надо всю страну, но российские регионы, которые он считает своими, Китай явно стремится поглотить. Российская правящая верхушка своими действиями в Крыму лишила себя возможности дипломатической защиты от Китая и предоставила ему шанс осуществить давние планы. А на случай, если Россия вдруг начнёт возражать, то Китай ведь может дойти и до Москвы. В этом случае российским руководством станут другие люди, более послушные. А судьба прежних хозяев жизни будет решена по-китайски.

Отсюда, видимо, трагические нотки в Послании: «Сегодняшнее Послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живём, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки, потому что они определяют судьбу нашей страны на десятилетия вперёд».

И судьбу страны, конечно, но в первую очередь, их собственное будущее. Им теперь нужно срочно ликвидировать отставание, пока Китай не ликвидировал их самих. И, в общем-то, это довольно серьёзная мотивация для настоящей деятельности, а не её имитации. Но способны ли они на это?

Нет, не способны. У них нет ни образования, ни опыта для такой работы. Самое большее, на что они способны – это ответить на вопрос: где взять денег. И ответить самым примитивным образом: взять у населения. Они не могут создать новых источников поступления средств. Мы видим, что всё обсуждение экономических вопросов сводится к увеличению налогов и сборов и сокращению бюджетных расходов на пенсии. Ни на какой рывок у них просто ума не хватит. Ну, и денег, само собой.

Отсюда тактика на ближайшую перспективу. Не ссориться с Китаем. Отдать ему то, что он хочет – тем более что «в аренду», то есть как бы не насовсем. Собирать деньги отовсюду, откуда только возможно, и тратить их на укрепление своей власти, включая усиление вооружённых сил и их модернизацию. Приобретать на Западе технологии и оборудование, какое возможно, но не для улучшения жизни населения, а для защиты себя и обеспечения своего благополучия в условиях вероятной мировой изоляции. С Западом – гибридный мир. То есть продолжать тайную войну так, чтобы не прервать контакты и сохранять выгодные отношения. Внутри страны – держать население под контролем и любыми способами повышать свое благосостояние. Естественно, о повышении качества жизни населения речи быть не может.

Происшествия на «Маяке» (рутений в атмосфере прошлой осенью), в Волоколамске и Кемерово наглядно показали, что противоречие между властью и населением вышло уже на уровень смертельного противостояния. Ничто, кроме доходов, правящим слоем во внимание не принимается. Гибель людей считается допустимой. От населения в приказном порядке и под угрозой наказания требуют молчать и не возмущаться, даже когда погибают их близкие. В результате, ситуация предельно заостряется.

Некоторые люди, выступая в защиту власти, говорят, что, мол, на Западе тоже случаются различные несчастья. Да, случаются, но там это именно несчастные случаи, а здесь – проявление системы. Государственные структуры в России почти целиком разложились и служат личным и клановым, а не общественным целям. Правящий слой полностью сосредоточился на собственных интересах, и не обращает внимания на потребности страны. Эти потребности увеличиваются, но не за счёт того, что страна развивается, а потому, что правящий слой поглощает всё больше ресурсов, не оставляя стране ничего. Он закрылся в своём уютном мирке и не хочет видеть реальности. Но она уже стучится в его дверь и требует открыть. И эта реальность теперь несёт ему тройную угрозу: от Запада, от Китая и от населения.

Челябинск, Сергей Ясинский

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