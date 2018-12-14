Суд отказался остановить процесс о прекращении строительства Томинского ГОКа

В Арбитражном суде Челябинской области состоялось очередное заседание по иску о прекращении строительства Томинского ГОКа. Судебный процесс со стороны противников строительства ведёт юрист, директор ООО «Экологический консалтинг» Владимир Казанцев.

Как уже сообщал «Новый День», Русская медная компания собирается построить в десятке километров от Челябинска Томинский горно-обогатительный комбинат. Жители города выступают против этого проекта. Несмотря на то, государственная экологическая экспертиза всего комплекса документов в целом не проведена, РМК до настоящего времени не представила ни одного документа из проектной документации для проведения общественной экологической экспертизы, вынесенное ещё 26 декабря 2015 г. решение арбитражного суда Челябинской области не исполнено, рекомендации СПЧ от 05.09.2017 г. проигнорированы, до сих не утвержден источник водоснабжения такого водоемкого предприятия как ГОК, не представлены нормативно-расчетное водопотребление и водоотведение, работы уже ведутся. Вырублено уже сотни гектаров защитного леса Челябинска, роют карьеры, строятся производственные объекты, «Газпромбанк», банк с государственным участием, открыл кредитную линию для строительства Томинского ГОКа.

«В сегодняшнем заседании судом принято два важных решения, – рассказал активист движения «СТОП-ГОК»:

1) ходатайство РМК о прекращении данного судебного процесса отклонено;

2) дальнейшее рассмотрение вопросов в рамках данного судебного процесса остается в Арбитражном суде Челябинской области».

Следующее заседание должно состоятся в феврале 2019 года. На сегодняшнем заседании Раиса Казанцева, Светлана Князева, Надежда Вертяховская и Владимир Гаврилов должны были выступить с экспертными заключениями по отдельным вопросам, касающимся проекта Томинского ГОКа, но суд решил заслушать экспертов и приобщить их заключения к материалам дела после 01 января 2019 года.

«Наш главный посыл остаётся прежним: а) деятельность Томинского ГОКа можно остановить на любой стадии; б) челябинцы будут бороться до конца. До своего победного конца», – заявил Гаврилов.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 14.12.18

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