«Они сговорились»: ФАС возбудила дело в отношении виновников мусорного коллапса

Антимонопольная служба усмотрела признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях 13 компаний, одновременно отказавшихся оказывать услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов на территории Челябинска.

Как сообщал ранее РИА «Новый День, проблема с вывозом мусора обострилась в Челябинске после 11 сентября, когда мэрия волевым решением полностью прекратила прием твердых коммунальных отходов на Челябинской городской свалке. Причем еще за несколько дней до этого чиновники мэрии заявляли, что это произойдет до конца сентября.

В итоге часть перевозчиков сначала начала саботировать вывоз ТКО из жилых микрорайонов, а потом и вовсе отказались от выполнения работ. Вывозом мусора начали заниматься Центр коммунального сервиса и его подрядчики. Однако выяснилось, что подвижной состав новичков не рассчитан на работу с контейнерами, установленными во дворах Челябинска.

Городские власти признали ситуацию с вывозом мусора чрезвычайной. При этом расплачиваться за бездарную работу чиновников мэрии и минэкологии Челябинской области пришлось налогоплательщикам: в общей сложности, на разрешение ситуации из городского и регионального бюджетов было направлено около 100 миллионов рублей.

«По представленным министерством экологии Челябинской области данным, перевозчики заявили о необходимости повышения платы за услуги по вывозу ТКО в 3-4 раза в связи с увеличением «транспортного плеча», – сообщили в УФАС России по Челябинской области. –

По мнению антимонопольного органа, компании, осознавая социальную значимость оказываемых ими услуг и масштабы неблагоприятных последствий в случае внезапного отказа от их исполнения, не проявили должной ответственности и не применили цивилизованных методов решения спорных вопросов при осуществлении ими данной деятельности, к тому же являющейся лицензируемой. Кроме того, ведомство изучает экономическую обоснованность предложенной перевозчиками цены в связи с увеличением расстояния вывоза ТКО. Согласно пп.1 и 4 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок; сокращению или прекращению производства товаров».

Дело возбуждено в отношении МУП «Городской экологический центр», ООО «Городской экологический центр+», ООО «ЭкоСпецБаза», ООО «ТрансЭко», ООО «Уральская жемчужина», ООО «Антей», ООО «Эко-сервис», ООО «Кондор», ООО «НЭО», ООО «ТоргТранс» и 3 индивидуальных предпринимателей.

Первое заседание комиссии Челябинского УФАС по этом вопросу состоится в январе 2019 года.

Челябинск, Павел Зварзин

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