российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 июля 2020, 12:40 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

«В июле, в самый зной, в полуденную пору…» Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Сегодня в рамках спецпроекта «Язычник» вместе с филологом Эммой Прусс макушку лета. В Петербурге – прохладно и в меру мокро. В Москве – грозы с ливнями и теплым парным воздухом. На Волге, в Сибири и на Урале – репетиция Сахары. Сухой зной.

«Это только у некоторых поэтов зной – штука привлекательная:

Там, верно, есть остров – красив, недвижим,

Окован пленительным зноем!

А в городе, да еще в городе, где нет большой реки, – муки зноя вызывают снежно- льдистые галлюцинации. Ни красивые сандалии, ни лазурный сарафан, ни соломенная шляпка с модной панамкой не могут компенсировать это психо-физическое изнурение для большинства россиян – людей северной культуры и в температурном смысле, в том числе.

Зной – очень сложная лексема с точки зрения этимологии. Например, лингвист Петерссон усмотрел в его единой общеславянской основе zneti схожесть с древне-индийским: áhar-, áhan-, áhas– «день».

И все же основа знеть (в значении «тлеть, раскаляться») – самая устойчивая точка зрения на происхождение зноя. Из этой основы возникло украинское знiй; древне-русское и старо-славянское знои; сербохорватское знȏj в значении «пот»; словенское znȏj «зной, пот» и их близнецы в значении «жара» в чешском и польском.

Гуру всех языковедов Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ и его коллега Младенов в плане образования существительного зной как производного от глагола zněti ссылаются на подобную парочку наследников глагольной семантики: гнить – гной.

Лексему зной, в отличие от его близнеца жары (еще одной трансформации зноя в славянских языках) любили наделять эпитетами все литераторы. По этим эпитетам, к слову, можно судить о том, кто из художников +30 плюс любил, а кто от такого погодного режима изнывал.

У лапидарного и точного ленивца и толстяка, дедушки Крылова – зной просто «самый» (см. цитату – название) – старику было и жарко, и сладко соснуть. У Тургенева, например, зной «душный» и «колючий» – айда на Ривьеру. У манерного Надсона «томительный» – все в Коктебель. У Плещеева – «удушливый» – так и тянет окунуться в Урал или засесть в имении под Нижним Новгородом. Зной Бунина – «сухой», чувствуется, что погода не в любимчиках у обожавшего пруды и море автора. У «немного абиссинца» Пушкина зной вообще субстанция живая и естественная:

Яд каплет сквозь его кору,

К полудню растопясь от зною…

У солнечного Бальмонта зной вызывал безусловный восторг и тянул в путешествия, весь из себя и «пленительный», и «ослепительный».

Но любимый с детства зной Якова Полонского, этакая летняя квинтэссенция весьма и весьма загадочной русской погоды:

Зной – и всё в томительном покое…

Зной – и всё в томительном покое –

В пятнах света тени спят в аллее…

Только чуткой чудится лилее,

Что гроза таится в этом зное.

Бледная, поникла у балкона –

Ждет грозы, – и грезится ей, бедной,

Что далекой бури призрак бледный

Стал темнеть в лазури небосклона…

Грезы лета кажутся ей былью, –

Гроз и бурь она еще не знает,

Ждет… зовет… и жутко замирает,

Золотой осыпанная пылью…

Москва, Эмма Прусс

Москва. Другие новости 17.07.20

Большинство челябинцев готовы покинуть город навсегда. Причины – экология и отсутствие перспектив. / В Миассе с детского сада требуют 100 тысяч рублей за сломанную ключицу ребенка. / В Челябинской области горит Ильменский заповедник. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Язычник

Лечимся галиматьёй. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

«Выше Библии» – из истории российской Конституции… Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Ура! Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Красивый тест на COVID-19… Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Русалка русалу не жена. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Окончить, чтобы не опростоволоситься. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

«Аки паки иже херувимы…» Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Это сложное слово Победа. Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Челябинск, Урал, Центр России, Культура, Общество, Россия, Язычник,