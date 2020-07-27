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Понедельник, 27 июля 2020, 05:43 мск

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«И общей мерой мерить их нельзя…» Спецпроект РИА Новый День «Язычник»

Сегодняшний Язычник – опять о насущном. Вместе с филилогом Эммой Прусс будем примерять «сложные» глаголы к различным ситуациям и измерять степень свободы в их использовании:

«Подцепила ухом – из ковидных разговоров на злобу дня: некто вполне культурный на вид изрёк: «И теперь я каждый вечер мерю температуру». И из нековидных, а свадебных – ото всех обрадовавшихся женихов и невест, которым наконец-то разрешили вступить в законный брак: «А вы в каком салоне меряли это платье и смокинг?»

Поскольку кроме мерять в таком же «затруднительном» положении находятся и как попало употребляемые в разговорной речи глаголы борются – борятся и клеют – клеят (верно только борются – глагол I спряжения, для тех, кто подзабыл – и клеят), сегодня в очередной раз обратимся к спряжению глаголов.

Патамушта писать и даже говорить на русском языке нужно правильно. Это вам пригодится и в карьере, и в медицинском, и даже в матримониальном аспекте: работу предложат престижнее, градусник поставят куда нужно, да и жених с невестой попадутся культурнее.

А теперь серьезно.

Итак, мерю или меряю температуру? Мерять или мерить обновки?

Запоминаем, записываем, зазубриваем: в литературном русском языке приемлем только вариант мерить. «Классический» глагол II спряжения, ни к каким исключениям не относится, поэтому спрягаем:

Я мерю платье

Ты меришь пиджак

Он/она/оно мерит туфли

Мы мерим одежду

Вы мерите берет

Они мерят белье

Фонема я, так полюбившаяся отдельным пользователям «великого и могучего», стоит только в 3-м лице множественного числа.

В «приставочном» собрате этого глагола ровно такая же спрягательная петрушка:

Я измерю давление

Ты измеришь температуру

Он/она/оно измерит расстояние

Мы измерим багаж

Вы измерите кресло

Они измерят длину

В прошедшем времени: (из)ме́рил ширину.

Помериться силой, силами.

Причастие: мерящий

Деепричастие: меря

Семантический нюанс: со словами температура, длина, расстояние и другими названиями величин употребляется глагол измерить. Тогда как померить по значению аналогичен примерить и относится к одежде или обуви.

Измерить расстояние, измерить скорость и объём. Померить = примерить одежду, платье, рубашку, костюм, кроссовки.

Слово померить в значении «измерить что-либо» допустимо только в разговорном стиле. Поэтому фраза «померить температуру» в непринуждённом общении вполне годится.

Глаголы (по)мерять толковые и орфографические словари «разрешают», но только как разговорный вариант, причем в разряде «устаревшая классика». Потому что, вся эта путаница с мерить – мерять, началась еще при лингвистическом царе Горохе. Гуру русской литературы писали и так, и эдак:

Он силы новые врага Успехом прошлым только мерит – Сломить ему свои рога.

(Пушкин А. С., Полтава, 1829)

Они мерят бархат и парчу плечами и локтями; когда они стали в ранжир вдоль стены и окон, больно глазам смотреть на них, так блестят золото и яркость цветов на их одеждах.

(Лажечников И. И., Ледяной дом, 1835)

Кто мерил ваше счастье, кто будет вычитать?

(Герцен А. И., Кто виноват?, 1846)

Но есть обстоятельства, когда надо допустить и другие соображения, когда нельзя все мерить на одну мерку…

(Достоевский Ф. М., Униженные и оскорблённые, 1861)

Иной угодья меряет, Иной в селенье жителей По пальцам перечтет, А вот не сосчитали же, По скольку в лето каждое Пожар пускает на ветер Крестьянского труда?..

(Некрасов Н. А., Кому на Руси жить хорошо, 1877)

… по одной из расчищенных для моих прогулок аллей ходят двое мужчин, посматривают кругом хозяйским глазом, меряют шагами пространство и даже деревья пересчитывают.

(Салтыков-Щедрин М. Е., Убежище Монрепо, 1879)

Благодаря редкому, хотя необыкновенно длинному шагу его бег издали не производил впечатления быстроты; казалось, что рысак меряет, не торопясь, дорогу прямыми, как циркуль, передними ногами, чуть притрогиваясь концами копыт к земле.

(Куприн А. И., Изумруд, 1907)

Оказалось, что наш проводник не имел никакого понятия о верстах. Об этом удэгейцев никогда не следует спрашивать. Они меряют расстояние временем: полдня пути, один день, двое суток и т.д.

(Арсеньев В. К., Дерсу Узала, 1923)

Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей докторской квартире по диагонали от дверей к окну, от окна к дверям.

(Булгаков М. А., Морфий, 1926)

Собственно, от всех этих классических и разрешенных и сегодня (в повседневной речи) словоформ и образуются все эти (по)меряю, (по)меряешь, (по)меряем и др., а также причастие меряющий, деепричастие меряя ( очень часто его использовали, например, Куприн и Короленко). Но в XXI веке их не относят к стилистически нейтральным.

Чтобы нормированную норму спряжения было легче затвердить, можно опираться на глаголы верить и клеить. У этих слов (с безударными личными окончаниями) в 1-м лице единственного числа пишется –ю – «добавка» к основе. Мы говорим верю тебе, а не веряю, верят ему, а не веряют. Аналогично – мерю и мерят, клею и клеят.

В словаре трудностей русского языка (Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой) по этому поводу читаем:

Ме́рить, ме́рю, ме́ришь; повелительное мерь.

Ме́рять, ме́ряю, ме́ряешь; повелительное ме́ряй (Разговорное).

Эту норму старик Розенталь выводил из истории русской грамматики: глагол мерить существовал в русском языке, образно говоря, всегда, только в древнерусском имел форму – мѢрити.

В академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина тоже однозначно оговаривается, что мерять не соответствует современной норме.

В глаголах мерить и мучить (и в производных от них глаголах), имеющих, кроме личных форм типа мерю, меришь, мерят, мучу, мучишь, мучат, допустимы (некоторыми пользователями языками и отдельными экспертами) вариантные формы типа меряю, меряешь, меряют, мучаю, мучаешь, мучают.

Но! В инфинитиве перед -ть и в формах, сохраняющих основу инфинитива, пишется только буква и: мерил, отмерив, замучила и т. п. А такие формы как мерять, мерял, мучать, мучал, отмеряв, замучавшись – не соответствуют современной орфографической норме.

Другая ситуация с лексемами примерять и замерять.

Примеря́ть (несовершенный вид) – приме́рить (совершенный).

В примерять буква я находится под ударением и сохраняется во всех личных формах глагола.

Он примеря́ет куртку. Я измеря́ю длину.

Ровно тот же расклад и с глаголами измеря́ть, замеря́ть, соизмеря́ть несовершенного вида. Их со спокойной душой используйте с буквой я, потому что она ударная. Совершенный вид – изме́рить (изме́рю, изме́ришь, изме́рит, изме́рим, изме́рите, изме́рят), заме́рить, соизме́рить.

Вы можете сказать: ах, какой геморрой спряжение и семантика, ударения и допущения в этих русских глаголах. Зато отерев потный, несмотря на комфортную летнюю погоду, лоб – взмокший от грамматических «разборок», разве не чувствуете удовлетворения, разобравшись с еще одной закавыкой русского языка, который, как и породившую его страну, «аршином общим не измерить»?!

Москва, Эмма Прусс

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