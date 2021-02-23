«Вы, чьи широкие шинели…» Спецпроект РИА «Новый день» Язычник

Язычник к 23 февраля подготовил этимологический экскурс в российскую армейскую жизнь. Потому что считает, хоть и является закоренелым пацифистом: День защитника Отечества нужно чтить, ибо все мы – граждане этого Отечества, увы, нуждаемся в защите (как, впрочем, и Отечество).

И не только от врага внешнего, но и от врага внутреннего, вконец обнаглевшего. От катастроф и катаклизмов, которыми все чаще пугает измученная природа. От разрухи, которая царит не только в головах, но и на улицах. От повальной чиновничьей некомпетентности и вседозволенности. От тотального мошенничества и нахального грабежа тех, у кого есть хоть капля власти или мало-мальская торговля. Да много еще от чего. И этого «чего» – с каждым днем все больше.

Без защитников, нам пришлось бы самим обороняться от террористов, убийц, грабителей.

Впрочем, мы и сами уже – почти спецназ (они же десантники и многоборцы): то ползем в горку, по скользкому льду тротуаров; то приземляемся из маршрутки – целясь мимо лужи; то ловко уворачиваемся от гигантских сосулей, летящих с крыш на головы. И вообще постоянно боремся с обилием российских опасностей.

По счастью, не перевелись еще в Отечестве те, кто помогает нам в этой борьбе и защищает. И поэтому – наши поздравления всем защитникам Отечества – будьте здоровы и полны сил, и, пожалуйста, защищайте нас и впредь.

Язычник уже вспоминал историю некоторых военных слов в связи с юбилеем Парада Победы. Сегодня вместе с филологом Эммой Прусс эту тем расширим:

«Если помните, раньше 23 февраля был менее персонифицированным праздником, именовался «День советской (российской) армии и флота».

Вот с лексемы армия, пожалуй, и начнем. В русский язык слово пришло из немецкого и сначала писалось и произносилось как армея (Фасмер, например полагает, что «окончание -ия может быть ошибочной регуляризацией вместо старого -ея, которое воспринимается как вульгарное»). Есть более удобоваримая версия, что современная форма слова сформировалась под влиянием слов на –ия.

Немецкое Armee , в свою очередь, французское заимствование. У французов armée является субстантивированным причастием от глагола armer – «вооружать», производного от arme – «оружие». Отголоски этого значения в русском остались в таких словах, как арматура, армированный (т.е. вооруженный металлическим каркасом).

У французского же глагола был латинский предшественник – все то же armer – сначала в значении снаряжать, снабжать, потом вооружать. Было в Древнем Риме и слово arma – оружие. Классика жанра – поэма Вергилия «Энеида» начинается со звучных слов:

А́рма вирумкве кано – Я хочу воспеть оружие (или боевые подвиги) славного мужа…

Поэт имел в виду мифологического древнегреческого персонажа – героя Троянской войны, царя дарданов Энея (сына Анхиса и Афродиты), которого римляне считали своим предком.

В русском языке слово армия (армея) употребляется с 1704 года – как «войско».

От первоначальной графики и орфоэпии осталось прилагательное «армейский»: впервые оно встречается в «Уставе воинском» (1716 г.). И армеец.

Слово армия распространенно во всех европейских языках (голландском, немецком, английском), в некоторых славянских языках имеет форму армада (armada). В украинском языке – армiя, в польском – armia.

Полк

Сейчас это единица для счета войск, а еще – воинская часть, предназначенная для выполнения боевых задач – «в соединении или самостоятельно». Впервые этот военный термин появился в древнерусском государстве в X веке, в странах Западной Европы – в XVI столетии.

Слово происходит от праславянского, от которого также произошли: древне-русский пълкъ, старо-славянский плъкъ (были и сходные древне-греческие лексемы), русский, украинский полк, болгарский пълк, чешский и словацкий pluk – «куча», польский рuіk – «полк» и т.п.

В древнерусском периоде полком на Руси называли ополчение воев (будущих – воинов), собранное с территории города или княжества (земли), в противопоставлении сначала княжеской дружине, а начиная с XI века – царскому двору.

В так называемый Московский период формирование войска из постоянно существующих разрядных полков облегчало приведение войска в боевую готовность, а также повышало его боеспособность. Основной административной и строевой единицей войска был полк (солдатский, рейтарский, стрелецкий и т.п.)

После введения Петром I рекрутской системы комплектования вооруженных сил, все полки были разделены на полевые и гарнизонные. Гарнизонные полки были учебными и резервными (для пополнения полевых частей).

В древнерусском языке слово полк имело несколько значений: «поход», «формирование» (например, в «Слове о полку Игореве»), «сражение», а также «народ». Есть версия (у Фасмера), что «народ» – исконное значение этого слова, «так как немецкое volk – народ, происходящее от древнегерманского «fulkas» – дает значение как «вооруженная толпа».

Взвод

Сейчас это воинское подразделение, насчитывающее, как правило, от двух до четырех отделений, но, возможно и больше.

Слово произошло от команды «взводить» оружие, и заменило использовавшееся ранее иностранное слово плутонг (русская производная от французской лексемы peloton, обозначавшей в XVII веке небольшое подразделение солдат), введенное в армии Петром I. Во флоте слово «плутонг» просуществовало дольше – вплоть до начала XX столетия – до русско-японской войны, пока его не заменили батареей.

Изначально взвод рассматривался как подразделение для ведения стрельбы. Считается, что эта система была разработана шведским королем Густавом II Адольфом в 1618 году. Во французской армии в 1670-х годах батальон состоял из 18 взводов, которые были сгруппированы в три «стрелковые команды»; каждый взвод в стрелковой команде или стрелял, или перезаряжался. Аналогичная структура использовалась в Британской, Австрийской, Русской и Датской армиях.

С конца 1915-го года «штурмовые взводы» («взводы гренадер»), к которым были прикреплены инструкторы-саперы, появились во всех пехотных и гренадерских полках Русской армии. Вооружались и экипировались гренадеры «касками Адриана», карабинами (офицеры – револьверами), кинжалами, 7 – 8 гранатами, которые носились в специальных брезентовых чехлах, надевавшихся крест-накрест через плечо, стальными щитами (не менее одного на двух гренадер). Каждый взвод должен был иметь по два бомбомета.

Тыл

Прямое значение – «задняя сторона, задняя часть». Территория, расположенная сзади боевой линии, позади фронта. А еще – «учреждение и организация, обслуживающие действующую армию, но находящиеся вне сферы военных действий. Вся страна в противоположность фронту или границе».

По Фасмеру: «слово родственно с украинским тил, древне русским тылъ – «затылок, тыл, арьергард», сербско-церковнославянским тылъ, болгарским тил – «затылок», словенским til, чешским tyl – «затылок, задняя часть головы», польский tyt – «задняя часть, спина». Также это слово родственно с древне-прусским tulan «много», литовским tulas «иной, многий».

А теперь исследуем природу возникновения несколько военных чинов (они же – звания) и должностей.

Воинское звание – не титул, а квалификационный сертификат: так подполковник имеет образование и опыт службы, знания, позволяющие ему командовать полком. Причем, звание полковника он получит только после того, как в определенное время «прокомандует» полком и докажет свою способность выполнять эти обязанности. Каждой должности соответствует определенное воинское звание. Например, должности командира роты соответствует звание капитан. Следовательно, на эту должность может быть назначен офицер в звании капитан, или ниже. Когда командование убедится, что офицер справляется с обязанностями командира роты, то ему присвоят звание капитан, но при условии, что он в предыдущем звании прослужил не менее трех лет.

А вот звание «майор» командир роты уже получить не сможет. Чтобы стать майором, ему необходимо сначала получить должность заместителя командира батальона. Но командиров рот в батальоне три-четыре, а заместитель комбата один! Конкуренция позволит получить следующее звание только одному. Будем считать, самому способному и грамотному.

Так дело обстоит сейчас. Но понятия «должность» и «звание» не всегда были раздельными.

В армии времен Петра I воинских званий как таковых не существовало вовсе. То, что мы привыкли понимать, как звания – полковник, капитан, сержант, поручик в те времена существовали как конкретные воинские должности. В штатных расписаниях полков петровской эпохи, нет наименований «командир взвода», «командир роты», «командир батальона». Там расписано: «полковник-1, подполковник-1, майор-1, адьютант-1, аудитор-1» и т.д.

По этой причине, мало внимания уделялось знакам различия, хотя Петром I и были введены для офицеров нашейные знаки – горжеты (от французского горло – уже давно принадлежность исключительно женского туалета: полоса меха, носимая в качестве воротника-палантина): по количеству золоченых и серебреных деталей на горжете можно было различить чины офицеров. Но насущной необходимости в такой идентификации офицеров не было: каждый военнослужащий знал в лицо своих командиров, поэтому горжеты одевались только в официальных случаях – в строю.

Как формулируют лингвисты, фонд русской лексики наименования лиц начальствующего и рядового состава в русской армии состоит из слов, актуальных и сегодня, и архаизмов: воевода, съевода, голова, полководец, ротный, подъячий, пятидесятьникъ, сотьникъ, тысячьскыи, наместникъ, осад(ь)чикъ, рядовой и т.д.

Разбираться со всеми этимологиями – дело долгое. Язычник выбрал лексемы на свой вкус – позагадочнее или пошикарнее.

Прапорщик

Лексема происходит от церковно-славянского слова прапор – «знамя». С 17 века – это младший офицерский чин в русской армии (с 1884 только для лиц запаса и в военное время) и на флоте. С 1972 года прапорщик – воинское звание в Советских Вооруженных Силах, и некоторых других армиях.

В 1981 было введено воинское звание «старший прапорщик». Сохранялись в Вооруженных Силах Российской Федерации до 2009 года. Тогда был упразднен институт прапорщиков, и большинство военнослужащих, имеющих это звание, были сокращены или переведены на другие должности. При этом функции младших командиров предполагалось возложить на сержантов – контрактников. В феврале 2013 года на расширенной коллегии Минобороны Сергеем Шойгу было озвучено возвращение института прапорщиков и мичманов в Вооруженные Силы России.

История употребления слова прапорщик начинается с указа царя Алексея Михайловича (1649 год), согласно которому знаменоносцев, проявивших особое мужество в бою, стали называть прапорщиками.

В 1712 году Пётр I создавая регулярную армию, ввел чин прапорщика как первый (младший) чин обер-офицерского состава в пехоте и кавалерии.

С 1884 года по примеру иностранных армий, чин прапорщика упразднили, но в начале Первой мировой войны из-за огромных потерь в офицерском корпусе были организованы ускоренные выпуски из военных училищ и наспех созданных школ прапорщиков.

И почти три года – до 1917-го чин прапорщика присваивался лицам, окончившим ускоренный курс военных училищ или школ прапорщиков и сдавшим экзамены по определенной программе. В военное время допускалось также присвоение звания прапорщика за боевые отличия (без экзамена) унтер-офицерам, имевшим высшее или среднее образование. Обычно прапорщики назначались командирами взводов и на соответствующие им должности.

Должность подпрапорщика появилась еще в русском стрелецком войске вскоре после появления собственно прапорщиков – первоначально отвечавших в бою за перемещение и сохранность знамени (прапора). В силу высокой ответственности исполняемой задачи в помощники к прапорщику назначали наиболее толковых урядников, что и привело к тому, что подпрапорщики стали считаться самыми старшими среди унтер-офицеров. В 1918- 1946 годах в Красной, затем до 1972 года – в Советской армии звания «прапорщик» или аналогичного ему не существовало. В современных Вооруженных Силах Российской Федерации чину дореволюционного прапорщика соответствует звание младший лейтенант.

Отношение к прапорщикам редко было комплиментарным. Разве что, в «Севастопольских рассказах» Льва Толстого – это молодые и талантливые офицеры. В чеховском «Упразднили» герой – прапорщик – мелочный и заносчивый. В Первую мировую «прапорщик» стал нарицательным обозначением малообразованного человека из «низов». Да и в армейском фольклоре советского и постсоветского периода прапорщик – этакий недалекий, грубый, вороватый тип, служащий на должности, связанной с заведованием материальными ценностями и активно эти ценности присваивающий. Подобные образы появляются не только в анекдотах, частушках, пословицах, но и в телесериалах комедийного характера. Роль прапорщика Задова из шоу «Осторожно, модерн» сделал, например, сначала узнаваемым, а потом знаменитым актера Дмитрия Нагиева.

Впрочем, в советской кинематографии создавались и версии образцового и примерного прапорщика, выделявшегося среди сослуживцев житейской мудростью и педагогическим даром.

Рядовой

Во всех современных армиях мира это звание для солдат – «не принадлежащих к командному составу». В СССР введено в 1946 (до этого – красноармеец).

Происходит от существительного ряд, далее от праславянского, от которого в числе прочего произошли: древне-русский рядъ, русский ряд, украинский ряд, болгарский ред(ъмт) – «ряд, порядок, строка» и т.п.

Подполковник

Штаб-офицерский чин в царской армии с XVII века.

Производная лексема от полковника.

С введения Табели о рангах и до ее отмены в 1917 году чин (звание) подполковника относилось к VII классу Табели и до 1856-го года давало право на потомственное дворянство.

В 1884 году, после упразднения чина майора в русской армии, всех майоров произвели в подполковники. С этого момента чину подполковника в казачьих войсках соответствовал чин войскового старшины, ранее соответствовавший чину майора. Следует отметить, что в те времена знаком различия подполковника было не две, а три звездочки, а размер звездочек был значительно меньше, чем у нынешних старших офицеров.

Чин подполковника был упразднен 16 декабря 1917 году вместе со всеми прочими чинами и званиями русской армии. В Белой Добровольческой армии чин существовал в декабре 1917 – ноябре 1918 годов, после чего был упразднен для уравнения в правах капитанов гвардии с другими офицерами. Однако в так называемой Русской армии чин подполковника был восстановлен в апреле 1920 года.

Полковник

Командир полка. Ровно в этом значении с помощью суффиксов лексема была образована от слова полк. Второй штаб-офицерский чин, следующий за подполковником.

Чин полковника существовал в русской армии с XVII века. В Советской Армии был введен в 1935-м и соответствовал в ВМФ званию капитана 1-го ранга.

Генерал

Французское – general. Немецкое – General. В русском языке слово генерал известно с середины XVII столетия и впервые упоминается в «Книге о ратном строе» 1647 года. Тогда слово нередко встречалось в форме «енерал», например в письмах царя Алексея Михайловича (1658 г.).

Форма «генерал» стала общеупотребительной во времена Петра I в таких сочетаниях, как «генерал-адмирал», «генерал-адъютант», «генерал-квартирмейстер», «генерал-фельдмаршал» и т. п. Судя по начальному «г», слово пришло в славянский из французского через немецкий как военный термин. Французское же слово восходит к латинскому generalis – «общий», «всеобщий», «главный», «стоящий над всеми», образованному от латинского genus – «род», «родовой».

Французская лексема general первоначально была только прилагательным, и уже позже субстантивировалась. В том значении, в котором это слово известно современному русскому языку – «военный генерал», оно представляет собой сокращение от capitain general (во французском) и General Kapitan (в немецком), где general стало самостоятельным словом с XVII в. В других славянских языках имеет сходное значение: в болгарском – генерал, в польском – general. Кроме того, мы используем и другие вариации первоначальной лексемы: генеральский, генеральный, генеративный.

Вообще, история смыслов этого слова неламинарна. Как и приключений первого звука в чужих орфоэпиях. По-латыни «гeнэpа́лиc» – «главный». И мы еще недавно говорили: «генеральный секретарь». И продолжаем говорить: «генеральная линия»…

Во французском оно тоже превратилось в «женэра́ль» – «главный». Появилось воинское звание: capitaine général – «капитэн-женэраль» – «главный начальник» или «главный полководец». В дальнейшем это звание упростили, и слово стало субстантивированным прилагательным – стало звучать просто «женэраль», потом, в немецком языке (у немцев нет звука «ж»), вновь превратилось в «генераль» и, попав к нам, стало, наконец, «генералом».

Поручик, подпоручик

Старый военный чин в русской армии с XVII века. В Войске Польском и некоторых других армиях воинское звание младшего офицера.

Слово заимствовано в XVII века из польского языка, в котором porucznik восходит к чешскому poruиnik, кальке термина лейтенант из французского lieutenant, от латинского locum tenens -держащий место. Поручик – буквально «порученец», офицер для поручений, изначально поручики были помощниками командира роты (эскадрона).

В принципе, на этих «званых» лексемах можно было бы и закончить сегодняшний «армейский» выпуск.

Но какое же военное погружение без ружья с пушкой и шинели?!

Шинель

В военном словаре: «плащ с рукавами и круглым, вислым воротом. Форменное военное пальто со складкой на спине и хлястиком». Шьется с конца XVIII века. До введения термина, аналогично скроенную одежду называли кафтаном.

В русской армии шинели введены Павлом I. В период военной реформы – как «забота о простом солдате».

Слово шинель для обозначения форменного пальто прижилось в русском, болгарском и некоторых других европейских языках. Из русского языка слово попало в языки большинства народов бывшей Российской империи.

Точной этимологической версии нет. Как наиболее вероятную рассматривают заимствование из французского, в котором chenille (современное прочтение: сениль, синиль) – цветной шнур, пряжа, бахрома.

В качестве полевой формы шинели использовали в европейских армиях до середины 1950-х годов, после чего их признали устаревшей и непрактичной одеждой. В то же время, в некоторых странах с суровым климатом, они по-прежнему «служат» военным. Причина отказа от шинелей в современной армии связана не столько с ее непрактичностью, сколько с трендом на короткую верхнею одежду – непреходящую моду с середины XX столетия.

Если говорить о разнообразии шинелей, то можно сказать о принятии пехотной (32 сантиметра от пола) и кавалерийской (длиной до пола) шинели. Шились они из грубого серо-коричневого сукна. Для офицеров и высшего командного состава шили шинели из сукна высшего качества. Генеральские шинели имели отвороты, подбитые красным материалом и красные канты в швах. Для генералов авиации такие канты и отвороты были голубыми.

В российской культуре шинель усилиями Гоголя, Цветаевой и Булгакова (а также режиссеров Алова и Наумова) превратилась в мем – все знают про шинельную историю маленького человека Акакия Акакиевича и помнят Владислава Дворжецкого – в образе генерала Хлудова (в фильме « Бег») – характерной деталью которого стала словно бы вросшая в белого офицера шинель и строки Цветаевой, посвященные генералам 1812-го года…

Пушка

Для тех, кто не в теме: «артиллерийское орудие с длинным стволом для настильной стрельбы по наземным (надводным) целям или для стрельбы по воздушным целям. Калибр современных пушек 20-210мм, длина ствола 40-80 калибров, дальность стрельбы до 35 км и более. Состоит на вооружении наземной и зенитной артиллерии сухопутных войск, самолетов, вертолетов, кораблей, береговых артиллерийских частей. Имеются также пушки-гаубицы, которые сочетают в себе боевые свойства пушки и гаубицы с преобладанием первых». Это современное описание оружия.

Слово в современной версии происходит от древнерусского пушка (пушька) «пушка». Впервые встречается в Новгородских (1389 г.) и Софийских (1404 г.) летописях. Сродни: украинское пумшка – «жестянка, ружье», белорусское пумшка – «коробка». Заимствовано через чешское рuљkа, польское puszka – и глубже – из древнейшего-немецкого buhsа от народно-латинского buхis, которое, в свою очередь переняло аналогичную древне-греческую лексему в значении «коробка из самшита»..

Ружье

Все знают, что это – огнестрельное ручное гладкоствольное оружие с длинным стволом. Но слово употребляется во множестве значений:

в ружье стать – построиться, стать в строй, приготовиться к бою;

призвать под ружье – призвать на военную службу;

поставить под ружье – заставить простоять определенное время при полном вооружении и снаряжении (наказание в царской армии);

быть (находиться) под ружьем – 1) быть на военном, боевом положении (об армии); 2) служить в армии;

стоять под ружьем – стоять в полном вооружении и снаряжении, отбывать наказание в царской армии.

До XIX столетия в армии применялись, в основном, гладкоствольные ружья, а с середины XIX – нарезные.

Во Вторую мировую широко использовались противотанковые ружья. Название «ружье» сохранилось для охотничьих ружей, которые используются для любительской и промысловой охоты. Бывают одноствольные, двуствольные, трехствольные; гладкоствольные, нарезные и комбинированные.

Слово ружье встречается в русских письменных источниках с начала XVII столетия: в значении «оружие вообще», от холодного до артиллерии, но преимущественно – мелкое ручное оружие. Фасмер полагал, что «ружьё» и «оружье» – это народная форма книжного слова «оружие».

В XVII веке слова «ружьё» (в широком смысле) и «оружие» различались стилистически: о «ружье» говорилось в челобитных, приказной переписке, вообще в низких стилях письменности и в разговорной речи, об «оружии» – в официальных документах и в печатных книгах. Во второй половине XVII века сфера употребления ружья в письменности расширяется.

Во времена петровских военных реформ многие виды оружия XVII веке уходят в прошлое, и слово ружье с начала XVIII в. приобретает более узкий смысл, близкий к современному: длинноствольное ручное огнестрельное оружие.

С распространением нарезных стволов появляются термины «винтовальное ружье» и «винтовка». Винтовка, известная с XVIII века, стала официальным наименованием этого класса оружия в 1856 г., но вплоть до первой трети XX столетия ружьем часто называли, в том числе, и нарезное оружие, даже в официальных документах военного ведомства.

С винтовкой связана одна любопытная лингвоистория времен Великой Отечественной, когда новую модификацию винтовки придумали… дети. Называлась она «винтовка – метколовка». Этот термин услышал в первые послевоенные годы дипломат – то ли польский, то ли чешский: в одном из московских дворов «в войну» играли младшие школьники. Дипломат задал вопрос эксперту, тот стушевался – не слышал ни про какую «меткаловку». При дальнейшем выяснении стало понятно, что малыши таким образом – на слух – интерпретировали в название оружия припев песни « Винтовка»:

Эх, бей, винтовка, метко, ловко,

Без пощады по врагу!

Я тебе, моя винтовка,

Острой саблей помогу!»

Москва, Эмма Прусс

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