Челябинский военком: мобилизовать могут и с предприятий ОПК

Челябинский военком рассказал, на кого из южноуральцев распространяется бронь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бронь от мобилизации распространяется только на специалистов предприятий оборонно-промышленного комплекса, непосредственно занятых в выполнении оборонного заказа. Об этом сообщил военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

«Нужно понимать, что на предприятиях, которые относятся к ОПК, не подлежат мобилизации руководители, специалисты, а также рабочие, принимающие участие в выполнении оборонного заказа. Мы понимаем, что на предприятиях есть сторожа, уборщики, которые не имеют отношения к оборонзаказу. И они могут быть призваны по мобилизации», – отметил военком. Хотя и добавил, что среди сотрудников оборонных предприятий подлежащих мобилизации могут быть единицы.

Что касается других предприятий, на них могут призвать до 30% сотрудников, подлежащих мобилизации. Но и здесь, по словам Максурова, решение о мобилизации принимается с учетом мнения руководства – призывают «тех, кого можно забрать без ущерба для компании».

Что касается малых предприятий и наемных сотрудников, работающих на ИП, здесь необходим индивидуальный подход. «И военным комиссарам я такую задачу поставил. Где работает 5 человек, если даже одного забрать, это уже сложно. Тут будет индивидуальный подход. На первоначальном этапе, когда нет большой задачи, пойдут навстречу индивидуальному предпринимателю», – заверил военный комиссар.

Челябинск, Виктор Елисеев

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