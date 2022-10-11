Еще один мобилизованный южноуралец скончался, не доехав до места службы

27-летний мобилизованный из Снежинска скончался в военном городке в Екатеринбурге.

«Проверку по факту смерти устанавливают следственные органы Свердловской области. Помощь со стороны администрации семье будет оказана», – цитирует 74.ru главу Снежинска Андрея Пульникова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о смерти снежинца появилась в соцсетях 8 октября.

Ранее стало известно, что после прибытия в Еланский гарнизон учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Камышловского района Свердловской области скончались трое мобилизованных. Один из них был жителем Аргаяшского района Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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