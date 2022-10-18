Родственники погибших через 10 дней после мобилизации намерены привлечь к ответственности офицеров, отправивших их в зону СВО без подготовки

Родственники южноуральцев, погибших через 10 дней после мобилизации, намерены привлечь к ответственности тех, кто отправил новоявленных военнослужащих безо всякой подготовки в зону СВО.

Как уже сообщал «Новый День», пять человек, мобилизованных Коркинским военкоматом, были отправлены из Челябинской области 29 сентября. А 8 октября уже погибли в Херсонской области.

Несмотря на заявления Минобороны то, что мобилизованных сначала отправляют на сборы для боевого слаживания (одни озвучивают срок 2 месяца, другие – 1 месяц), южноуральцы оказались под Херсоном менее чем через неделю.

«29 сентября мы его увезли в Коркинский военкомат. Он в Екатеринбурге был один день, в 32-м военном городке, – цитирует 74.ru брата погибшего 23-летнего Вадима Булатова. – На следующий день позвонил, говорит: «Я в Ростове». На третий день позвонил: «Я под Луганском», и 4-го числа он позвонил, сказал, что они выезжают под Херсон. Понимаете, на передовой он погиб. Не было обучения: раз, два, три – и там уже. На передовой».

Евгений Булатов намерен написать заявление в военную прокуратуру с просьбой разобраться, как в зону боевых действий могли отправить необученных мобилизованных и привлечь к ответственности допустивших это офицеров. Кроме того, он намерен обратиться к губернатору Алексею Текслеру, являющемуся председателем мобилизационной комиссии Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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