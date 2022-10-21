На Урале разгорелся скандал вокруг выплат семьям погибших мобилизованных

В Челябинской области разгорелся скандал вокруг выплат семьям погибших мобилизованным.

Как уже сообщал «Новый День», пять человек, призванных Коркинским военкоматом, погибли в Херсонской области через 10 дней после мобилизации. Семьи еще не отошли и шока и не могут понять, как их родные оказались в зоне СВО безо всякой подготовки, а им уже преподнесли очередной «сюрприз».

«Чудовищный случай! Коркинские чиновники потребовали у матери погибшего солдата вернуть им деньги, потраченные на организацию похорон, – заявил депутат Государственной Думы Валерий Гартунг. – Сегодня мне во ВКонтакте прислали сообщение, что заместитель главы Коркинского района приехал накануне к матери погибшего в СВО Тимура Ахметшина (пожилой женщине, перенесшей три инсульта) и сказал, что она должна ему отдать 62 тысячи рублей за ритуальные услуги.

Я созвонился с вдовой погибшего – она подтвердила информацию. Родные Тимура все шокированы, возмущены таким отношением».

Гартунг настаивает: похоронами должен был заниматься районный бюджет. «Процедура там простая. Почему они ей не воспользовались, может быть две причины. Либо чиновники не могут подтвердить свои расходы. А это уже предмет для прокурорской проверки – обязательно подготовлю депутатский запрос в прокуратуру области. Либо они настолько некомпетентны, что не знают, как оформить авансовый отчет подотчетного лица.

Уверен, что и глава района Наталья Лощинина в курсе происходящего. После такой истории ей просто следовало бы сгореть со стыда.

Приехать, спросить, не нужно ли чем-то еще помочь, – только с такими вопросами власти могут обращаться в подобных ситуациях. Не хотел об этом рассказывать, но граждане все-таки должны знать, какие люди управляют районом. Да и руководству области надо бы сделать выводы по отношению к коркинским чиновникам», – возмущается депутат.

В администрации Коркинского района излагают свою версию событий: «Организацию похорон администрация взяла на себя. На момент прощания еще не было выплаты от местного бюджета, поэтому семья Борисовых (Антон Борисов тоже был мобилизован из поселка Роза и погиб вместе с Тимуром Ахметшиным – прим. РИА «Новый День») оплатила сама все расходы, а у семьи Ахметшиных была сложная финансовая ситуация. И мы договорились с ритуальной службой об отсрочке платежа, – цитирует 74.RU главу района Наталью Лощинину. – 20 октября состоялось собрание депутатов округа, на котором было принято решение о выплате по 100 тысяч рублей семьям погибших. И мой заместитель Владимир Кочкин поехал к семьям, чтобы сообщить им эту новость. Матери Тимура он сказал, что из этих денег нужно оплатить тот самый отсроченный платеж за ритуальные услуги. Они не понесли никаких личных расходов. Семьям мобилизованных было обозначено, что в ближайшее время будет перечислена выплата из местного бюджета».

Однако Гартунга объяснения чиновников не удовлетворили:

«Нельзя так с людьми. Надо, как минимум, попытаться понять, в каком состоянии находится семья, помощь предложить, а не возмещение требовать. Если они не знают, как оформить свои затраты к возмещению, надо просто составить авансовый отчет подотчетного лица. Просто оформить документы, не трогая семьи.

И неужели они думают, что подачки в 100 тысяч достаточно? Они что, не знают, сколько памятник стоит? Оградка? Это же большие деньги. Точно не 100 тысяч. После вычета 62 тысяч, от выделенного пособия останется только 38 тысяч. И этого не хватит на все расходы. Поэтому я считаю, что нельзя ничего требовать с семьи. Наоборот, надо выдать им дополнительную помощь», – заявил депутат.

Коркино, Ольга Арсентьева

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