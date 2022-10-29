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Суббота, 29 октября 2022, 14:47 мск

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В Челябинской области заявили о завершении мобилизации

В Челябинской области завершена частичная мобилизация. Об этом военный комиссар региона Андрей Максуров заявил на встрече с губернатором Алексеем Текслером.

Как уже сообщал «Новый День», накануне министр обороны России Сергей Шойгу доложил о завершении мобилизации президенту Владимиру Путину, отметив, что «военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту».

Челябинск, Павел Зварзин

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Метки / Частичная мобилизация

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