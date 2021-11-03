Фейковые сертификаты о вакцинации будут выявлять с помощью анализа крови

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест, который поможет выявить, прививался ли человек вакциной от коронавируса или купил поддельный сертификат. Об этом рассказал руководитель научного учреждения Александр Гинцбург.

Анализ крови может выявить антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который был использован в вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт». Ad26 своего рода транспортное средство, посредством которого в клетки попадает фрагмент генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса, сообщил Гинцбург в интервью «Известиям».

«Он (Ad26) крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат», – объяснил глава научного центра.

Гинцбург добавил, что подобные тесты в центре проводят уже около месяца, и зачастую пациенты в критическом состоянии все же признаются, что не прививались, а покупали поддельные сертификаты. Таких в реанимациях до 80%, утверждает специалист.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в стране за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, по ним были установлены 293 фигуранта. Как сообщал «Новый День», злоумышленники подделывают не только российские медицинские документы, но и сертификаты о вакцинации европейскими препаратами. Евросоюз призвал российские власти тщательно расследовать подобные случаи. Не менее сложная ситуация наблюдается и в других странах. Так, американские пограничники изъяли три тысячи поддельных антиковидных сертификатов из Китая.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.11.21

У победивших Covid-19 все чаще находят сахарный диабет. / В Кургане возбуждено первое уголовное дело из-за оформления липовых QR-кодов. / В Севастополе суточная выявляемость коронавируса поползла вниз. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»