В Симферополе из-за коммунальной аварии погиб человек, 200 тысяч горожан сидят без воды

В Симферополе произошла крупная коммунальная авария, в результате которой один человек погиб, а 200 тысяч жителей остались без воды, сообщили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма».

Жертвой ЧП стал ремонтник, проводивший работы на аварийном участке трубопровода. По факту гибели мужчины организована доследственная проверка. В «Воде Крыма» пояснили, что авария произошла в центре города – на пересечении улиц Севастопольской и Чехова.

По данным мэрии, ограничено водоснабжение 13 улиц.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 09.12.18

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