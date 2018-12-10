В Симферополе удалось ликвидировать аварию, оставившую полгорода без воды

Сотрудникам госпредприятия «Вода Крыма» удалось в сжатые сроки устранить последствия крупной коммунальной аварии на водоводе в центре Симферополя, сообщила и.о. главы администрации города Наталья Маленко. «За вчерашний день авария была устранена. Авария была очень серьезная. Работы выполнены, работы очень сложные. Я благодарна «Воде Крыма» за то, что эту аварию устранили», – сказала Маленко.

Чиновница отметила, что за украинский период Крыма сети Симферополя пришли в удручающее состояние, а аварии стали привычным явлением. «Это одна из серьезных проблем Симферополя – сети не выдерживают никакой критики, их надо было менять давно. Но если 26 лет не вкладывалось ничего, не возьмутся с неба новые сети, поэтому происходят аварии», – приводит «Крыминформ» слова Натальи Маленко.

Как писал «Новый День», авария на водоводе диаметром 300 мм в Симферополе произошла на перекрестке улиц Севастопольская и Чехова. В результате без воды осталось около 200 тысяч горожан. В ходе ликвидации аварии погиб рабочий. «В ночь на 9 декабря во время работы по восстановлению городского водоснабжения погиб сотрудник Симферопольского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Леонид Кондрашечкин. На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента. Вывод можно будет сделать только после результатов служебного расследования и проверки Следственного комитета», – сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 10.12.18

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