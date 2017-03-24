Организаторы «Евровидения» хотят сохранить лицо, предложив спеть Самойловой виртуально / В России отвергли эту идею: «Странное предложение»

Публикации за 24.03.17

«Первый канал» отклонил предложение организаторов «Евровидения» в Киеве о дистанционном участии Юлии Самойловой в конкурсе, сочтя его «странным». Ранее украинские власти запретили российской участнице въезд на Украину на три года.

В заявлении телеканала говорится, что по правилам «Евровидения» Украина как страна-вещатель должна обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом. Отказ Самойловой во въезде в страну нарушает правила конкурса, подчеркивается в заявлении, озвученном накануне в эфире программы «Время».

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», – говорится в заявлении телеканала.

По его мнению, Европейский вещательный союз (ЕВU) «не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

Ранее ЕВU предложил «Первому каналу» транслировать выступление Самойловой в полуфинале «Евровидения» в прямом эфире по спутнику. В случае если российская исполнительница выйдет в финал, таким же образом поступить и с ее выступлением в финале. Киевские власти поспешили заявить, что виртуальное участие Самойловой в конкурсе станет нарушением законов Украины.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины Юлии Самойловой сроком на три года из-за её участия в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму в июне 2015 года. «Первый канал» и ВГТРК уже пообещали, что россиянка поедет на «Евровидение» в следующем году, вне зависимости от места его проведения. Между тем, судьбу Юлии может повторить представительница Армении Арцвик Арутюнян. Киевские власти проверяют, посещала ли армянская артистка российский Крым.

Москва, Светлана Петрова

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