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Культура

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Публикации за 24.03.17

Организаторы «Евровидения» хотят сохранить лицо, предложив спеть Самойловой виртуально / В России отвергли эту идею: «Странное предложение»
Фото: jsvok.ru

Организаторы «Евровидения» хотят сохранить лицо, предложив спеть Самойловой виртуально В России отвергли эту идею: «Странное предложение»

«Первый канал» отклонил предложение организаторов «Евровидения» в Киеве о дистанционном участии Юлии Самойловой в конкурсе, сочтя его «странным». Ранее украинские власти запретили российской участнице въезд на Украину на три года.

В заявлении телеканала говорится, что по правилам «Евровидения» Украина как страна-вещатель должна обеспечить выступление певицы в соответствии с регламентом. Отказ Самойловой во въезде в страну нарушает правила конкурса, подчеркивается в заявлении, озвученном накануне в эфире программы «Время».

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», – говорится в заявлении телеканала.

По его мнению, Европейский вещательный союз (ЕВU) «не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

Ранее ЕВU предложил «Первому каналу» транслировать выступление Самойловой в полуфинале «Евровидения» в прямом эфире по спутнику. В случае если российская исполнительница выйдет в финал, таким же образом поступить и с ее выступлением в финале. Киевские власти поспешили заявить, что виртуальное участие Самойловой в конкурсе станет нарушением законов Украины.

Напомним, 22 марта Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины Юлии Самойловой сроком на три года из-за её участия в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму в июне 2015 года. «Первый канал» и ВГТРК уже пообещали, что россиянка поедет на «Евровидение» в следующем году, вне зависимости от места его проведения. Между тем, судьбу Юлии может повторить представительница Армении Арцвик Арутюнян. Киевские власти проверяют, посещала ли армянская артистка российский Крым.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.03.17

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