Киев предложил Москве заменить участницу конкурса «Евровидение» / «Это невозможно», – ранее заявляли в Кремле

Публикации за 26.03.17

Украинские власти выставили условия, при которых Киев разрешит приехать на «Евровидение» российскому исполнителю. По словам вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко, Россия сможет принять участие в конкурсе только в том случае, если Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, который не имеет проблем с украинским законодательством.

«Мы готовы принять все 43 страны-участницы «Евровидения». В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством, – заявил Кириленко (цитата по РИА «Новости»). – В таком случае эта проблема будет очень быстро решена». Он выразил надежду, что Москва прислушается к рекомендациям Киева. Решение отправить на конкурс Самойлову Кириленко назвал провокацией со стороны России.

Ранее в Кремле заявили о невозможности замены участницы «Евровидения» от России. «Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции, как замена, не существует», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Киеве с песней Flame Is Burning, но СБУ запретила ей въезд на территорию Украины сроком на три года из-за выступления в Крыму. В МИД России назвали решение Киева политическим.

Ранее организатор конкурса – Европейский вещательный союз (EBU) – предложил «Первому каналу» транслировать выступление Самойловой в полуфинале «Евровидения» в прямом эфире по спутнику. В случае если российская исполнительница выйдет в финал, таким же образом поступить и с ее выступлением в финале. Киевские власти заявили, что виртуальное участие Самойловой в конкурсе станет нарушением законов Украины. «Первый канал» отверг предложение EBU, сочтя его «странным». Отказ Самойловой во въезде в страну нарушает правила конкурса, подчеркивается в заявлении телеканала. По его мнению, организаторы «не должны изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способны провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

Киев, Москва, Светлана Петрова

Киев, Москва. Другие новости 26.03.17

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