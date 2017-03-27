Оргкомитет «Евровидения» настаивает на участии России в конкурсе

Публикации за 27.03.17

Руководитель организационного комитета песенного конкурса «Евровидение» Франк-Дитер Фрайлинг заявил в интервью Der Tagesspiegel, что Европейский вещательный союз намеревается проследить за тем, чтобы Россия смогла участвовать в конкурсе на Украине.

«Мы дали понять, что ожидаем, чтобы все исполнители смогли выступить на конкурсе. Если решение запретить въезд Юлии Самойловой (конкурсантка от России – прим. ред.) останется в силе, Европейский вещательный союз постарается сделать так, чтобы Россия все-таки смогла принять участие», – заявил Фрайлинг, добавив, что официальные власти Украины не отправляли комитету уведомления о запрете выступления российской участницы Юлии Самойловой.

Как писал «Новый День», ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко озвучил условия, при которых Россия сможет принять участие в музыкальном конкурсе Евровидение в Киеве. По его словам, Украина готова принять всех участников, в том числе и представителя России, за исключением тех, кто был замечен в нарушении украинского законодательства. 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение запретить въезд на территорию страны россиянке Юлии Самойловой. Это связано с тем, что певица якобы нарушила законы Украины, выступив с концертом в Крыму.

Киев, Иван Гридин

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