«Евровидение» присвоило номер Самойловой, вопреки позиции Киева / Законы Украины не помешали Comedy Woman выступить с аншлагом

Публикации за 01.04.17

Российская певица Юлия Самойлова заявлена во втором полуфинале «Евровидения-2017» на Украине под третьим номером, сообщается на сайте песенного конкурса. Первым номером в первом полуфинале, который намечен на 9 мая, выступит представитель Швеции. За ним в тот же день на сцену выйдут музыканты из Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии и других 11 государств.

При этом до сих пор остается не ясно, сможет ли представительница России принять участие в конкурсе, который должен пройти в Киеве, так как Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла исполнительнице въезд в страну на три года. Повод для того – несоблюдение законодательства Украины. Певица, по мнению Киева, должна была получить разрешение на въезд в российским Крым.

Второй полуфинал Евровидения намечен на 11 мая. Вместе с Россией в списке на этот день значатся Сербия, Австрия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия и еще 11 стран.

Напомним, 31 марта подтвердилось, что Европейский вещательный союз (ЕВС) направил в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана письмо с выражением недовольства решением Киева не пускать на «Евровидение» Самойлову. В письме указано, что ряд вещательных компаний Европы намерен бойкотировать трансляцию конкурса.

Примечательно, что на Украине действуют двойные стандарты – артисткам Comedy Woman не помешали выступить в Киеве, несмотря на то, что до этого они посещали Крым. Шоу с их участием в столице «незалежной» прошло с аншлагом. Их концерт состоялся 30 марта.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 01.04.17

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