Власти спасают «Промсвязьбанк»: ЦБ ввел в банке временную администрацию и гарантировал финподдержку

Центробанк утвердил план по предупреждению банкротства «Промсвязьбанка». Регулятор проведет санацию частного банка через средства Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), предоставит кредитной организации деньги на поддержание ликвидности, а также введет временную администрацию. В самом «Промсвязьбанке» призвали клиентов меньше обращать внимания на сообщения в СМИ и заверили, что банк работает в штатном режиме.

«В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Банка («Промсвязьбанка» – прим. ред.) и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, – говорится в сообщении ЦБ РФ. – Банком России предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации».

Кроме того, с сегодняшнего дня функции временной администрации по управлению ПАО «Промсвязьбанк» возложены на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Регулятор гарантировал непрерывность деятельности банка, учитывая его системную значимость.

На днях Центробанк потребовал от «Промсвязьбанка» доначислить резервы, эту информацию «Ведомостям» подтвердил совладелец и председатель правления банка Дмитрий Ананьев. Впрочем, он не озвучил размер претензий, лишь уточнил, что это предмет переговоров. Эксперты предполагали, что речь идет о 100 млрд рублей – неподъемной для банка сумме.

О том, что в «Промсвязьбанк» будет назначена временная администрация также писал «Коммерсант». «Учитывая, что у ЦБ была задача, как можно дольше удерживать «Промсвязьбанк» на плаву, не исключено, что причина спешки – грядущая публикация отчетности, которая может показать нарушение нормативов и наличие картотеки», – отмечало издание.

В свою очередь в колл-центре кредитной организации заявили, что клиентов обслуживают в обычном режиме. «Внимание на статьи обращать не стоит, вы можете в любое время открыть вклад или заказать нужные продукты банка, которые вам необходимы»,– сообщил представитель банка РИА «Новости».

Напомним, «Промсвязьбанк» попал в число четырех банков, о неустойчивом положении которых в рассылке для клиентов сообщил сотрудник «Альфа-капитала» Сергей Гаврилов. Затем две организации – «Открытие» и Бинбанк – стали санироваться через ФКБС.

«Промсвязьбанк» занимает 9 место по величине активов среди российских банков и входит в список системно значимых кредитных организаций. В кредитной организации обслуживаются 2,5 млн клиентов физлиц, банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями. Основными акционерами «Промсвязьбанка» являются Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Москва, Зоя Осколкова

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