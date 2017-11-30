российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 ноября 2017, 13:40 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

«Промсвязьбанк» залатал финансовые дыры с помощью триллиона от госорганизаций

«Промсвязьбанк» залатал финансовые дыры с помощью триллиона от госорганизаций

Один из крупнейших частных банков – «Промсвязьбанк» во время обострения ситуации на банковском рынке за три месяца смог привлечь более 1 трлн рублей у государственных организаций. Как следует из отчетности финансовой организации, только за октябрь банк привлек 641 млрд рублей, из которых 609 млрд вернул кредиторам, пишут «Ведомости».

По словам президента Клуба банковских специалистов Кирилла Парфенова, через «Промсвязьбанк» проходили деньги финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности. По его мнению, скорее всего в отчетности упоминаются депозиты, обеспеченные ценными бумагами.

«Это не Минфин, не субъекты РФ, не государственные внебюджетные фонды – для них есть отдельные счета. Сомневаюсь, что «Промсвязьбанк» таким образом отразил операции РЕПО (вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене)», – цитирует Парфенова «Коммерсантъ».

Ранее 1 ноября Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и рейтинги по депозитам «Промсвязьбанка». Причиной этого послужил рост объема обесцененных активов, отказ от слияния с банком «Возрождение», а также «негативный информационный фон» вокруг «Промсвязьбанка», связанный с санацией «ФК «Открытие» и «Бинбанка».

«Промсвязьбанк» входит в список из одиннадцати системно значимых кредитных организаций. В 2015 году в состав банковских активов Группы «Промсвязькапитал» вошел банк «Возрождение». В середине сентября 2017 года стало известно о решении присоединить «Возрождение» к «Промсвязьбанку» через созыв внеочередного общего собрания акционеров. На этом фоне обыкновенные акции «Возрождения» подорожали на 11,3 %, а акции «Промсвязьбанка» подешевели на 0,01 %.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.11.17

Москвич «одичал» в кемеровском аэропорту: изображал макак и дятлов. / За год число невыездных должников по алиментам выросло в полтора раза. / Слух дня: Владимир Путин тайно посещал Северную Корею. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Финансовый кризис

Валерий Соловей: Кремль готовит Россию к кризису и новой волне реформ

ЦБ лишил лицензии очередной «отмывочный» банк

Кудрин назвал главный позор России и рассказал о президентских амбициях

Кризиса «нет»: ВЭБ констатировал новый спад российской экономики

Наращивание резервов, сокращение расходов и рост налоговой нагрузки: Госдума приняла трехлетний бюджет

Единороссы сэкономили на работающих пенсионерах

Экономисты: Реальный выход России из кризиса откладывается

Из-за повышения акцизов в России рухнули продажи алкоголя

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Финансовый кризис,

Новости партнеров

Москва, все новости

Общество /

Захваченные в плен боевиками ИГ россияне могут быть живы

Документы? «Усы, лапы и хвост»! В «Домодедово» задержаны немецкие кошки

Москвич «одичал» в кемеровском аэропорту: изображал макак и дятлов

Финансы /

За год число невыездных должников по алиментам выросло в полтора раза

Екатеринбург /

Слух дня: Владимир Путин тайно посещал Северную Корею

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости