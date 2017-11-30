«Промсвязьбанк» залатал финансовые дыры с помощью триллиона от госорганизаций

Один из крупнейших частных банков – «Промсвязьбанк» во время обострения ситуации на банковском рынке за три месяца смог привлечь более 1 трлн рублей у государственных организаций. Как следует из отчетности финансовой организации, только за октябрь банк привлек 641 млрд рублей, из которых 609 млрд вернул кредиторам, пишут «Ведомости».

По словам президента Клуба банковских специалистов Кирилла Парфенова, через «Промсвязьбанк» проходили деньги финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности. По его мнению, скорее всего в отчетности упоминаются депозиты, обеспеченные ценными бумагами.

«Это не Минфин, не субъекты РФ, не государственные внебюджетные фонды – для них есть отдельные счета. Сомневаюсь, что «Промсвязьбанк» таким образом отразил операции РЕПО (вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене)», – цитирует Парфенова «Коммерсантъ».

Ранее 1 ноября Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и рейтинги по депозитам «Промсвязьбанка». Причиной этого послужил рост объема обесцененных активов, отказ от слияния с банком «Возрождение», а также «негативный информационный фон» вокруг «Промсвязьбанка», связанный с санацией «ФК «Открытие» и «Бинбанка».

«Промсвязьбанк» входит в список из одиннадцати системно значимых кредитных организаций. В 2015 году в состав банковских активов Группы «Промсвязькапитал» вошел банк «Возрождение». В середине сентября 2017 года стало известно о решении присоединить «Возрождение» к «Промсвязьбанку» через созыв внеочередного общего собрания акционеров. На этом фоне обыкновенные акции «Возрождения» подорожали на 11,3 %, а акции «Промсвязьбанка» подешевели на 0,01 %.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.11.17

Москвич «одичал» в кемеровском аэропорту: изображал макак и дятлов. / За год число невыездных должников по алиментам выросло в полтора раза. / Слух дня: Владимир Путин тайно посещал Северную Корею. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»