ФСБ требует закрыть промышленные предприятия на время ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) массово разослала письма на предприятия в регионах с требованием остановить производство на время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Заводы могут быть остановлены с середины мая до середины июля, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо, полученное одним из химических предприятий в Нижегородской области. Подобные предписания получили предприятия с опасным производством, где, в частности, используются источники ионизирующего излучения, опасные химические, биологические, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества. Силовики в своих письмах ссылаются на указ президента РФ и постановления правительства об усиленных мерах безопасности на время проведения ЧМ-2018.

По сведениям издания, уведомления спецслужбы разосланы в сотни компаний в 11 регионах, где пройдут матчи мирового футбольного первенства, – Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Самарской области, Татарстане, Мордовии и Краснодарском крае. В частности, подобное письмо о необходимости остановки производства пришло на одно из предприятий химической промышленности в Нижегородской области, сообщили газете на комбинате. В уведомлении содержится указание остановить работу предприятия, согласовав перечень попадающих под ограничение цехов с региональным межведомственным оперативным штабом. Если же это невозможно, то предприятие должно в письменной форме предоставить объяснения и сообщить о возможных последствиях при чрезвычайных ситуациях, включая возможное количество жертв. По данным руководства завода, приостановка предполагается уже с 14 мая – задолго до начала проведения матчей в Нижнем Новгороде (первая игра состоится 18 июня). При этом сотрудников вынужденно отправят в отпуск, а предприятие готовится к многомиллионным убыткам.

Отмечается, что предписания ФСБ получили не только крупные предприятия, но и мелкие комбинаты, расположенные в сотнях километров от стадионов, которые примут матчи мундиаля. Так, по данным «Ъ», письма разосланы на все крупные химпроизводства Нижегородской области, в том числе Кстовский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», заводы «Сибура», «Русвинил», «Корунд», «Синтез», «Оргхим», находящийся в 400 км от областного центра, а также на сельхозпредприятия – в частности, племзавод «Пушкинское», расположенный в 200 км от Нижнего Новгорода, согласно указаниям спецслужбы, должен остановить выпуск комбикормов.

В свою очередь, в управлении ФСБ по Нижегородской области утверждают, что не закрывают ни одно предприятие. В ведомстве пояснили, что в настоящее время «идет обычная рабочая переписка с руководителями юрлиц: они сами определяют режим работы опасных производств».

Добавим, что из крупных предприятий эта мера может затронуть Московский НПЗ «Газпром нефти», Большой порт Петербурга, а также нефтяные терминалы Краснодарского края. Кроме того, предписание об остановке, по сведениям издания, уже получила одна из двух АЭС, находящихся в регионах проведения мирового первенства. Речь идет о Белоярской атомной станции в Свердловской области и Ростовской АЭС. На второй атомной станции письмо ожидают.

Также потенциально остановка может затронуть четыре крупных заводов в Свердловской области – «ВСМПО-Ависма», РМК, ТМК и УГМК, а также ОМК в Нижегородской области и Татарстане, «Красный Октябрь» в Волгограде, самарский завод «Арконик СМЗ», «Москокс» «Мечела».

В то же время, многие предприятия, получившие указания ФСБ, не собираются останавливать производство. Они надеются продолжить работу во время проведения ЧМ-2018, пообещав силовикам предоставить оценку рисков и максимально повысить меры безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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