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Четверг, 15 марта 2018, 10:46 мск

Экономика

ЧМ-2018 не сможет остановить опасные производства

Идея остановить производство на всех предприятиях, которые используют опасные вещества, время Чемпионата мира по футболу 2018 года не нашла поддержки. Причиной послужили технологические и экономические факторы. В основном предприятия рассчитывают не прерывать работу при усилении мер безопасности производства.

Как отмечает «Коммерсантъ», из постановления правительства от 9 июня 2017 года (определяет меры безопасности во время чемпионата) допускало различный подход: оперативные штабы могли закрыть все опасные производства или, например, ограничиться усилением мер безопасности на них под гарантии менеджмента.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство и Ростехнадзор множество жалоб. В итоге 7 марта глава службы пояснил, что приостановка коснется предприятий, где «используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества». Фактически в письме Ростехнадзор лишь подробно описывает порядок проверки и остановки производств, но общие правила остаются неоднозначными.

Ранее глава РСПП Александр Шохин раскритиковал правила. Он указал правительству на то, что нормы по опасности подробно не регламентированы и под приостановку рискуют попасть все опасные промышленные объекты (ОПО) 1-4-й категорий. Так, в законе о промбезопасности описаны категории ОПО по веществам, отдельно выделены горючие вещества (нефть, газ и нефтепродукты), которых нет в перечне Ростехнадзора. По словам источника, близкого к Ростехнадзору, оперативные штабы возглавляют сотрудники ФСБ, а «у них свое понимание обеспечения безопасности, часто избыточное», Ростехнадзор в этом вопросе не играет ведущей роли.

Компании сейчас пытаются убедить оперативные штабы, что остановить производство не представляется возможным. Так, например, концерн «Росэнергоатом» направил обоснование о невозможности остановки Белоярской АЭС, аналогичные письма в ближайшее время направят по Ростовской и Ленинградской АЭС. Издание пишет, что ряд металлургических компании (НЛМК, ОМК и неофициально в другие компании) в январе заявлял, что готов приостановить лишь некоторые технологические процессы. Но волгоградский «Красный Октябрь», расположенный недалеко от стадиона, на время чемпионата решено остановить, заявлял его гендиректор Игорь Сизов.

В сложной ситуации оказался самарский «Арконик СМЗ». Руководство предприятия пытается разъяснить областным властям, что технологические процессы являются непрерывными и «есть ожидание, что серьезных изменений в работе предприятия не должно быть». Таки еже заботы и руководителей одного из химпредприятий Дзержинска.

А в Волгоградской области пока решения нет. «Пока работает межведомственная комиссия. Мы не понимаем, что конкретно надо закрыть, на какой срок», пояснил представитель ГК «Никохим» (завод «Каустик») Валерий Таранов. Такая же ситуация в волгоградском ООО «Русхимпром». При этом в правительстве Самарской области сообщили, что каких-то конкретных указаний по остановке или изменению режима работы предприятий региона на время ЧМ-2018 не было.

В правительстве Свердловской области уточнили, что областной минпром получает запросы от предприятий по уточнению порядка согласований режима работы во время ЧМ-2018: «По имеющейся информации, на основной массе предприятий идет плановая работа по направлению материалов по обеспечению безопасности в Ростехнадзор». На одном из предприятий Мордовии рассказали, что пока распоряжений Роспотребнадзора или УФСБ о работе предприятий на время ЧМ не поступало.

Как писал «Новый День», в январе спецслужбы разослали уведомления с требованием остановить опасные производства. Их получили сотни компаний в 11 регионах, где пройдут матчи мирового футбольного первенства, – Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Самарской области, Татарстане, Мордовии и Краснодарском крае.

Отмечается, что предписания ФСБ получили не только крупные предприятия, но и мелкие комбинаты, расположенные в сотнях километров от стадионов, которые примут матчи мундиаля. Письма разосланы на все крупные химпроизводства Нижегородской области, в том числе Кстовский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», заводы «Сибура», «Русвинил», «Корунд», «Синтез», «Оргхим», находящийся в 400 км от областного центра, а также на сельхозпредприятия – в частности, племзавод «Пушкинское», расположенный в 200 км от Нижнего Новгорода, согласно указаниям спецслужбы, должен остановить выпуск комбикормов.

Усиленные меры безопасности продлятся с 25 мая по 25 июля, сообщает в письме в РСПП Алексей Алешин.

Москва, Иван Гридин

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