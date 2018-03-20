«Газпром» обречен на новый контракт о транзите газа через Украину

«Газпром» в 2020 году не сумеет обойтись без газотранспортной системы Украины для обеспечения поставок в Европу. Это объясняется тем, что к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа «Северного потока-2» (Nord Stream 2).

Как пишет «Коммерсантъ», К концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, «Газпром» сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров. Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно. К концу 2019 года будет построена только первая из двух ниток Eugal, который станет продолжением Nord Stream 2.

Издание отмечает, что невозможность полностью загрузить «Северный поток-2» в первый год эксплуатации означает, что у «Газпрома» нет даже теоретических шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной. В российской компании от комментариев отказались.

В прошлом году транзит «Газпрома» через Украину составил 93 млрд кубометров газа. Если российская корпорации будет полностью загружать доступные мощности «Северного потока-2» и успеет построить обе нитки «Турецкого потока» (по 15,75 млрд кубометров), то в 2020 году компании все равно придется прокачивать через Украину не менее 30 млрд кубометров при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.18

В 2017 году областная счётная палата выявила нарушения более чем на 500 млн рублей. / В Москве сотрудники ФСБ и МВД задержаны за крупную взятку с мигрантов. / Концепция строительства ледовой арены для «Автомобилиста» еще не готова. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»