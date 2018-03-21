Госдеп вставляет палки в колеса «Северного потока – 2»

Власти США выступили против сьтроительства газопровода из России в Европу «Северный поток – 2». С соответствующим заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы, как правительство США, выступаем против «Северного потока – 2». Мы считаем, что проект подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», – заявила Науэрт в ходе брифинга.

Она также пригрозила санкциями в отношении компаний, работающих над строительством газопровода. «В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA (закон «О противодействии противникам США через санкции» против России, Ирана и КНДР – прим. ред.). Компании, ведущие свою деятельность в российском энергетическом трубопроводном секторе могут попасть под ограничительные меры», – отметила Науэрт.

Как писал «Новый День», даже, если России позволят без затруднений построить «Северный поток – 2», «Газпром» в 2020 году не сумеет обойтись без газотранспортной системы Украины для обеспечения поставок в Европу. Это объясняется тем, что к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа «Северного потока-2» (Nord Stream 2).

К концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, «Газпром» сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров. Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно. К концу 2019 года будет построена только первая из двух ниток Eugal, который станет продолжением Nord Stream 2.

Невозможность полностью загрузить «Северный поток-2» в первый год эксплуатации означает, что у «Газпрома» нет даже теоретических шансов избежать нового соглашения о транзите с Украиной. В российской компании от комментариев отказались.

В прошлом году транзит «Газпрома» через Украину составил 93 млрд кубометров газа. Если российская корпорации будет полностью загружать доступные мощности «Северного потока-2» и успеет построить обе нитки «Турецкого потока» (по 15,75 млрд кубометров), то в 2020 году компании все равно придется прокачивать через Украину не менее 30 млрд кубометров при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе.

Вашингтон, Иван Гридин

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