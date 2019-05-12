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Воскресенье, 12 мая 2019, 10:18 мск

Новости Экономика

В список десяти богатейших людей Великобритании вошли три россиянина

В список десяти богатейших людей Великобритании попали три гражданина России. Рейтинг самых состоятельных налоговых резидентов Соединенного Королевства опубликовала газета The Sunday Times.

Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман замыкают ТОП-10 самых богатых британцев. Аналитики оценили их состояния в 11,339 млрд, 11,221 млрд и 10,9 млрд фунтов стерлингов соответственно.

Стоит отметить, что основатель OOO «Холдинговая компания ЮэСэМ» Усманов занимал восьмую строчку и в прошлом году. Совладелец металлургического холдинга Evraz Абрамович поднялся на девятое место с 13-го, а совладелец Альфа-банка Фридман впервые попал в Rich List.

Возглавляют список индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя с состоянием в 22 млрд фунтов стерлингов. На третьем месте Джим Рэтклифф, капиталы которого оценили в 18,15 млрд фунтов.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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