Эксперты подсчитали, насколько за год подорожал набор для окрошки

В мае на приготовление окрошки – традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, – россиянам придется потратить 420 рублей. Ее стоимость за год выросла на 9%, рассчитали «Известия». Больше всего подорожали огурцы, сметана, лук и укроп – на 10-12%.

В пресс-службе Минсельхоза пояснили, что к ключевым факторам, оказывающим влияние на себестоимость плодоовощной продукции, относится рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения, общехозяйственные расходы и другие причины. Рост цен на молочную продукцию объясняется увеличением ее себестоимости и носит ежегодный характер, сказала зампред комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Для расчета стоимости издание использовало классический рецепт на литр кваса, а также информацию о ценах, которые зафиксировал оператор фискальных данных «Такском». Компания проанализировала более 11 млрд кассовых чеков.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе эксперты выяснили, что стоимость шашлычного набора за год выросла на 16%: чтобы приготовить мясо на углях в эти майские праздники, россияне были вынуждены потратить не менее 970 рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.05.19

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