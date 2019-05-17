В России изменят правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Минтруд предложил изменить правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах. Цель нововведений – исключить занижение социальной доплаты к пенсиям.

Как следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, величину прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионах предлагается рассчитывать так: ПМП в регионе за первое полугодие текущего года делить на общефедеральный ПМП за тот же период и умножать на общефедеральный ПМП, прогнозируемый Минэкономразвития на следующий год.

Минтруд планирует, что уже в сентябре 2019 года регионы рассчитают ПМП по-новому. Таким образом, региональные ПМП на 2020 год будут выведены уже по новой методике.

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах... позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера», – говорится в пояснительной записке к документу.

Стоит отметить, что Минтруд в прошлом году предлагал ввести единый порядок расчета ПМП, однако от этой идеи было решено отказаться.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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