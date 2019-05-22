Аудиторы нашли нарушения в Большом театре и Эрмитаже

Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств в Большом театре, Госфильмофонде и Эрмитаже. При этом бюджетная отчетность всех учреждений признана достоверной, сообщается на сайте ведомства.

Госфильмофонд допустил завышение суммы бюджетных ассигнований почти на 15 млн рублей из-за того, что выполнение госзадания было рассчитано без коэффициента от платной деятельности. Также фонд не смог получить положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по строительству Хранилища фильмовых документов. В результате объект так и не был введен в эксплуатацию.

Нарушения были обнаружены и по второму объекту – реконструкции фильмохранилища. Госфильмофонд раздробил единую закупку на шесть контрактов и заключил их с единственным поставщиком. Расчет производился с ошибками, в результате сметная стоимость работ и оборудования оказалась завышена почти на 5 млн рублей. Счетная палата отправила материалы этой проверки в Генеральную прокуратуру.

Эрмитаж не завершил четвертый этап строительства фондохранилища, что планировалось сделать еще в 2017 году. Готовность объекта составляет 55%. Аудиторы не исключают, что сроки строительства могут быть еще больше увеличены, так как объект может не попасть в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год.

В Большом театре СП выявила нарушения в закупках. «Речь идет о выплате зарплаты за счет субсидии на госзадание сотруднику, который не участвовал в его выполнении. При этом надо отметить, что театр исправил нарушение еще в ходе проверки, возместив в федеральный бюджет 279,9 тысячи рублей за счет средств от приносящей доход деятельности», – говорится в отчете аудиторов.

Кроме того, Счетная палата указала на недостатки механизма распространения билетов на спектакли Большого театра. Сначала билеты продают на менее востребованные места, приобрести их можно только по паспорту. Часть билетов на лучшие места находится в статусе брони, утвержденной Минкультуры России для министерств и ведомств, а также для спонсоров театра. Если забронированные билеты не выбираются, их направляют в свободную продажу, при этом купить их можно уже без паспорта, что создает риски попадания лучших билетов в руки спекулянтов.

«Учитывая отсутствие порядков распространения билетов, зафиксировать эту ситуацию как нарушение Счетная палата не может, но в акте по результатам проверки мы прописали соответствующие рекомендации и надеемся, что в ближайшее время коллеги исправят сложившуюся ситуацию», – отметил аудитор Михаил Мень.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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