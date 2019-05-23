Forbes составил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров

Аналитики журнала Forbes посчитали, сколько денег получат в наследство дети богатейших российских бизнесменов. В рейтинг попали 48 отпрысков миллиардеров, которые в совокупности унаследуют 238 млрд долларов.

Первое место в списке досталось сыну главы «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуфу. Он унаследует почти 22 млрд долларов. Юсуф четвертый год подряд возглавляет рейтинг.

Второе место поделили дети основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона – сын и дочь миллиардера получат по 12,2 млрд долларов.

Третью позицию занимают трое детей владельца НЛМК Владимира Лисина. Каждый из них унаследует по 7,6 млрд долларов.

Больше всего наследников у владельца «Северстали» Алексея Мордашева. Его шестеро детей могут получить по 3,5 млрд долларов каждый.

Также в рейтинг попали основной акционер УГМК Искандер Махмудов (один наследник, 7 млрд долларов), член совета директоров НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (трое наследников, по 6,8 млрд долларов), владелец компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (двое наследников, по 6,8 млрд долларов), владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг (двое наследников, по 5,9 млрд долларов).

В Forbes уточнили, что действительность в рейтинге сильно упрощена. В частности, аналитики не берут во внимание заявления миллиардеров, например, Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что они намерены отдать все свои капиталы на благотворительность.

Кроме того, после смерти бизнесмена нередко начинаются семейные тяжбы за наследство, которое может распределиться непредсказуемо. К тому же родственники миллиардеров зачастую получают в наследство не только активы, но и долги.

Издание отмечает, что за последние 15 лет число детей в списке 100 богатейших предпринимателей в России значительно выросло – со 156 в 2004 году до 294 в 2019-м. При этом состав списка обновился на 60%, а средний возраст российских миллиардеров увеличился с 47 до 56 лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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