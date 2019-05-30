В Госдуме предложили выплачивать пенсии по дореформенному возрасту

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с негосударственными фондами, смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту, пишут "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение Госдумы до конца мая. В итоге он может быть принят до 28 июля, если получит положительное заключение ЦБ и правительства. А итоге закон может вступить в силу еще до конца 2019 года. По мнению авторов инициативы, это позволит уравнять в правах тех, кто заключил контракт с НПФ до повышения пенсионного возраста, и тех, кто это сделал уже после вступления в силу изменений в 2018 году.

Так, согласно новому законопроекту, получать негосударственную пенсию смогут мужчины и женщины, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно. При этом подчеркивается, что инициатива будет распространяться на договоры, заключенные после 1 января 2019 года.

Как писал «Новый День», 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы и поэтапном повышении возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

В рамках нововведений также предусмотрены льготы для работников определенных специальностей (медики, педагоги, артисты), жителей Крайнего Севера и сельской местности, женщин с тремя и более детьми, а также граждан со стажем свыше 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины). Кроме того, за увольнение людей предпенсионного возраста вводится уголовная ответственность, увеличено их пособие по безработице, сохранены налоговые льготы на землю и недвижимость.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.05.19

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