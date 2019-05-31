Эксперты назвали сферы труда, куда охотно берут работать пенсионеров

Специалисты портала Superjob опросили представителей 500 компаний из разных сфер деятельности и выяснили, куда проще устроиться пенсионерам. В целом за последние годы работодатели стали значительно лояльнее относиться к соискателям пенсионного возраста.

26% опрошенных заявили, что вовсе не принимают на работу возрастных кандидатов. 38% компаний, участвовавших в исследовании, сообщили, что лояльны соискателям пенсионного возраста. 36% принимают пенсионеров иногда, при этом главную роль играет уровень квалификации кандидата и состояние его здоровья, передает РИА «Новости».

«Среди организаций разных отраслей наиболее лояльны соискателям пенсионного возраста производственные предприятия: на общих основаниях возрастных кандидатов рассматривает каждая вторая промышленная компания. Главное условие, по словам респондентов, – «соответствие квалификационным требованиям», – говорится в результатах исследования.

Половина опрошенных компаний из сферы промышленности заявили, что нанимают пенсионеров. Из строительства и недвижимости – 45%, сферы услуг – 36%, продаж – 33%. Наименее востребованы возрастные соискатели в сфере информационных технологий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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