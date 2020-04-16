Аналитики НРА подсчитали годовой ущерб России от коронавируса

Из-за пандемии коронавирусной инфекции российская экономика рискует потерять порядка 17,9 трлн рублей, а без работы могут остаться около 15,5 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

По оценкам аналитиков, события будут развиваться по такому сценарию, если не принять дополнительные меры поддержки. В агентстве подсчитали, что предпринятые меры по сокращению налогов, сборов и страховых взносов обойдутся бюджету в 4,2 трлн рублей, в то время как общий ущерб прогнозируется на уровне 17,9 трлн рублей. «Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса», – приводит издание выдержки из обзора.

По оценкам сотрудников агентства, больше всего пострадают гостиницы и предприятия общепита, а также вся сфера услуг, производство одежды и обуви. Кризис ударит и по организациям культуры и спорта, досуга и развлечений.

Из документа следует, что предпринятые меры экстренной поддержки организаций в виде кредитных каникул, отсрочки ряда платежей, адресной помощи и другого оцениваются в 2 трлн рублей. При этом они способны помочь предприятиям остаться на плаву, но не позволят экономике быстро восстановиться.

Отметим, что ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, вероятно, придется идти на значительные меры поддержки экономики. В СП считают, что из-за кризиса в стране число безработных до конца года может вырасти в несколько раз и достигнуть 8 млн человек. Кудрин отметил, что сейчас спрос на ряд услуг исчез полностью. Так, оказались под запретом услуги ресторанов, развлечения и спорт. На фоне непонимания, сколь долго продлится такая ситуация, организации вынуждены идти на увольнения сотрудников, отметил глава СП.

На сегодняшний день в России в неоплачиваемые отпуска отправлены до 30% работников, но в случае затянувшегося на фоне коронавирусной инфекции кризиса, они рискуют потерять работу, сказал Кудрин.

Сравнивая ситуацию с кризисом 2008 – 2009 годов, он отметил, что тогда, для того, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения по поддержке бизнеса. Как писал «Новый День», тогда вливания составили до 10% ВВП. Нынешняя ситуация, по его оценкам, очень схожа с той, потому властям, вероятно, придется идти на значительные меры поддержки экономики.

Вечером 15 апреля президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам признал, что пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничительные меры стали шоком для предприятий в России. И озвучил новые меры поддержки экономики.

Москва, Иван Гридин

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