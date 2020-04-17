Почти половина малых и средних предприятий в России оказалась за бортом господдержки

Почти половина малых и средних предприятий (48%) в России не может воспользоваться государственными мерами поддержки в условиях пандемии коронавируса, поскольку не подпадает под категорию компаний, которым предоставляется помощь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Торгово-промышленной палатой России. В социологическом исследовании в рамках спецпроекта «Бизнес-барометр страны» приняли участие 24 632 предпринимателей со всей страны, сообщает пресс-служба ТПП.

Согласно итогам опроса, 46% предприятий вынуждены остановить свою деятельность из-за отсутствия возможности полноценно работать. Пытаются сохранить рабочие места и выплачивать зарплату своим сотрудникам 41% представителей МСП.

Одной из острых проблем остается оплата арендных платежей – 58% предпринимателей заявили о невозможности платить за аренду помещений.

Кроме того, представители 47% предприятий признались, что не имеют технической возможности для организации работы на удаленке.

«По мнению бизнеса, оптимальным выходом из ситуации может стать объявление режима ЧС во всех регионах страны и признание всех отраслей экономики пострадавшими от пандемии», – отмечается в исследовании.

Вместе с тем предприниматели полагают, что меры господдержки, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным 15 апреля, «существенно упростят жизнь предпринимателям, в частности – прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства… позволит многим из них остаться на плаву». Пресс-служба ТПП не уточняет, сколько именно участников опроса придерживаются этого мнения.

Ранее представители МСП жаловались на сложности с получением льготных «нулевых кредитов» на выплаты заработных плат. Накануне министр экономики РФ Максим Решетников сообщил, что безуспешно попытался взять подобный займ. В первом банке ему заявили, что соответствующее постановление правительства еще не подписано, а во втором – пообещали выдать кредит лишь в мае.

Помимо этого, российские предприниматели сообщили о бюрократической загвоздке, которая мешает получить финансовую поддержку от государства. С проблемой столкнулись гостиницы, кабинеты стоматологии и детские центры – оказалось, что их код деятельности в ЕГРЮЛ не совпадает со списком правительства.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 17.04.20

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