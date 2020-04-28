Более половине предпринимателей в России не удалось получить помощь от государства

Более 50% российских предпринимателей не смогли воспользоваться мерами господдержки в условиях пандемии коронавируса, поскольку их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей. Об этом свидетельствуют результаты опроса бизнеса, проведенного Торгово-промышленной палатой (ТПП) с 20 по 27 апреля. В исследовании участвовали 21,6 тыс. предпринимателей из 83 регионов.

Согласно результатам опроса, треть предпринимателей не смогли получить «нулевые» кредиты на зарплаты, реструктурировать имеющиеся займы и оформить кредитные каникалы. Такая ситуация наблюдается в 75 регионах. Больше всего претензий от представителей бизнеса ТПП получила на работу Альфа-банка, ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка и Тинькофф банка, приводит данные опроса «Интерфакс».

При этом 17% бизнесменов получили от банка ответ, что у того нет нормативных документов на выдачу беспроцентного кредита на выплату заработных плат. 9% респондентов получили от банка отказ. 6% предпринимателей получили информацию, что их банк не уполномочен выдавать такие займы.

Бизнесмены, обратившиеся в банк за льготными кредитами, отмечают, что те вместо субсидируемых государством кредитов предлагали собственные банковские продукты с высокими процентными ставками – от 7% до 28% годовых.

Больше половины опрошенных предпринимателей (62%) сообщили, что не обращались в банк за беспроцентным кредитом на зарплаты и не собираются делать это. Представители бизнеса не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи, отмечает ТПП. Это связано с тем, что предприниматели при отсутствии выручки считают кредиты дополнительной нагрузкой и обременением, объяснили авторы исследования.

Кроме того, у предпринимателей поинтересовались насчет принятых мер в отношении сотрудников. Так, 26% опрошенных признались, что перевели часть персонала на удаленный режим, 21% – отправили часть работников в отпуск за свой счет, 14% – урезали сотрудникам зарплату, отменив премии. Опрос показал, что бизнесмены приступили к сокращению сотрудников. 11% предпринимателей уволили часть сотрудников, 10% сохранили основную часть работников, но сократили вспомогательный персонал, еще 8% заявили, что планируют уволить всех сотрудников.

На вопрос о том, какую именно господдержку они желали бы получить, большинство предпринимателей (71%) ответили призывом отменить все налоговые и неналоговые платежи для малого и среднего бизнеса в 2020 году. 68% респондентов заявили, что для продолжения деятельности нужны гранты или невозвратные субсидии на размере 30% от оборота компаний в прошлом году

При этом подавляющее число респондентов – 82% – считают, что необходимо объявить все отрасли пострадавшими от коронавируса и распространить на них меры господдержки.

Ранее сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса жалуются на сложности с получением льготных «нулевых кредитов» на выплаты заработных плат. Министр экономики РФ Максим Решетников, чтобы оценить ситуацию, безуспешно попытался взять подобный займ. В первом банке ему заявили, что соответствующее постановление правительства еще не подписано, а во втором – пообещали выдать кредит лишь в мае.

Помимо этого, российские предприниматели указывали на бюрократическую загвоздку, которая мешает получить финансовую поддержку от государства. С проблемой столкнулись гостиницы, кабинеты стоматологии и детские центры – оказалось, что их код деятельности в ЕГРЮЛ не совпадает со списком правительства.

Кроме того, компании заявляли, что не могут получить господдержку из-за копеечных долгов по налогам и страховым сборам. Однако накануне премьер Михаил Мишустин пообещал, что компании с задолженностями по налогам и сборам в пределах 3000 рублей смогут получить доступ к госпомощи в виде субсидий на зарплаты работникам.

Москва, Наталья Петрова

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