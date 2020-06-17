«Меры поддержки неэффективны»: треть российских компаний отказались от помощи государства

Почти треть российских компаний в ситуации коронавирусного кризиса отказались от мер поддержки, предложенных государством, посчитав их неэффективными. Таковы результаты опроса, проведенного «Актион-МЦФЭР». В исследовании участвовали представители 3 тысяч компаний.

В числе неэффективных мер 17,5% респондентов назвали отсрочку по кредитам на шесть месяцев, 16,6% – автоматическое продление лицензии на год. 15,3% участников опроса сочли сомнительными беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат сотрудников, а 13,9% – отсрочку арендных платежей, сообщает РБК.

При этом самыми эффективными мерами господдержки опрошенные назвали безвозмездные субсидии на выплаты зарплат сотрудникам в размере одного МРОТ и снижение страховых взносов – 80% и 46% участников исследования соответственно.

В то же время большинство компаний (64%) из пострадавших отраслей могут получить помощь от государства, поскольку их код ОКВЭД не значится в перечне пострадавших компаний, отметили в «Актион-МЦФЭР».

Как сообщал «Новый День, ранее аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России объявил, что большинство предпринимателей не могут получить льготные кредиты под 2%. Такой вывод был сделан по итогам контрольной закупки, в рамках которой с 1 по 9 июня в 38 регионах РФ были поданы 182 заявки на получение кредитов в 5 банках (Сбербанк, ВТБ Банк, МСП Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк).

В итоге банки одобрили лишь 37% заявок, оставив на рассмотрении 46%. 17% заявок отклонили – более половины без указания причин. В 36% случаях предпринимателям сообщили, что они не подходят под условия выдачи льготного кредита (не соответствует ОКВЭД, в штате всего один сотрудник, имеется просроченная задолженность по оплате иного кредита – даже незначительная). Еще 7% отказов отнесены к категории «Прочее».

Напомним, с 1 июня предприниматели, работающие в отраслях, признанных пострадавшими от коронавируса, могут воспользоваться кредитами под 2% годовых сроком на 12 месяцев с возможностью не возвращать кредит при сохранении 90% занятости в коллективе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.06.20

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