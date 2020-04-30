«Это вообще ничто»: бизнес не может получить обещанную Путиным поддержку

Российский бизнес не может получить обещанные президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки. В число пострадавших, согласно правительственному списку отраслей, попало всего 39,5% компаний. Кредиты на выплату зарплат смогли получить лишь 3,4% от всех предприятий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов сегодня на пресс-конференции.

«Меры господдержки явно запаздывают», – подчеркнул Титов, отметив, что кредиты на выплату заработной платы получили около 25% тех, кто подал на это заявки. «Но если судить в целом среди всех компаний – это 3,4% от всех предпринимателей России, от вообще всех – не только тех, кто имеет право на меры поддержки», – уточнил он.

Титов обратил внимание, что в список наиболее пострадавших отраслей на сегодняшний день попадают 10 направлений деятельности и 20 номеров ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). «Только 39,5% респондентов сообщили, что их компания вошла в число наиболее пострадавших, – сообщил бизнес-омбудсмен. – Но 35,7% получили ответ, что их деятельность не позволяет получить поддержку, и 15% уже получили отказ. То есть даже компании, которые должны получить максимальные меры поддержки, по-прежнему эти меры поддержки не могут реализовать».

При этом, как сказал Титов, о падении выручки в размере 30% до 100% сообщили обладатели 99 ОКВЭД. «Список официальных ОКВЭДов, в который входит десяток видов деятельности – это вообще ничто», – констатировал он.

По его мнению, чтобы помощь от государства могло получить большее количество реально пострадавших компаний, необходимо изменить порядок отнесения к этой категории. Помогать надо всем предприятиям, потерявшим в марте-апреле 30% и более выручки по сравнению с январем-февралем. Такие юрлица должны автоматически попадать в этот список, считает Титов. При этом малый бизнес, который не фиксирует выручку, также должен быть включен в категорию пострадавших. «Мы считаем, что это малый бизнес, и его весь по факту можно считать пострадавшим, они прямо целиком могут попадать в эту группу», – заключил бизнес-омбудсмен.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.04.20

Из российских СИЗО предлагают выпустить 30 тыс. человек. / Кризис: треть российских компаний пожаловалась на падение спроса на 90% и более. / Верховный суд решил, что коронавирус УДО не помеха. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»