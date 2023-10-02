Состояние самых богатых россиян выросло на 21 млрд долларов

Богатейшие люди России нарастили свои капиталы на 21,13 млрд долларов с начала года. Об этом свидетельствует рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Самым богатым среди российских бизнесменов остается владелец «Норникеля» Владимир Потанин. По данным аналитиков, его состояние уменьшилось 210 млн долларов – до 28,4 млрд.

На втором месте – совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Он заработал еще 2,68 млрд долларов, увеличив свои активы до 27,3 млрд долларов.

Третью позицию в рейтинге занимает председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Бизнесмен обладает состоянием в 23,3 млрд долларов, за год ему удалось обогатиться еще на 3,42 млрд долларов.

На четвертой строчке – основатель ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, который заработал 6,4 млрд долларов с начала года, увеличив свое состояние до 21,8 млрд.

На пятом месте Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), потерявший 233 млн. Его состояние сейчас оценивается в 18,2 млрд долларов.

Шестую, седьмую и восьмую позиции с списке богатейших россиян занимают Алексей Мордашов (+520 млн долларов, 18,2 млрд), Андрей Мельниченко (+3,04 млрд, 16,2 млрд) и Геннадий Тимченко (+2,74 млрд, 14,6 млрд).

Замыкают десятку самых состоятельных бизнесменов РФ Михаил Прохоров с состоянием 14,3 млрд, которому удалось заработать еще чуть более миллиарда долларов за 2023 год, а также Михаил Фридман, который прирастил свои активы на 808 млн и на данный момент владеет имуществом на 12,1 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

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