Слишком много критики? Мишустин поручил подготовить стратегию развития Росстата

В 2024 году в России будет разработан и утверждён проект стратегии развития Росстата и системы государственной статистики до 2030 года. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, такое поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по направлению «Развитие статистики», состоявшейся 28 ноября.

Предполагается, что над подготовкой проекта стратегии будут работать Росстат, Минэкономразвития, Минфин, Минцифры, ФТС, ФНС и Казначейство России при участии заинтересованных федеральных органов власти, Банка России, аппарата Совета Безопасности, правительства Москвы, а также общественных, экспертных и научных организаций.

При разработке документа, который должен быть подготовлен до 15 декабря 2024 года особое внимание поручено уделить совершенствованию механизмов подготовки статистических данных, соблюдению международных стандартов для сопоставления показателей с другими странами, повышению качества статистической информации, используемой для стратегического планирования, развитию механизмов распространения и поиска статистической информации и обратной связи с гражданами и организациями.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты и политики неоднократно высказывали жесткую критику в отношении Росстата, который в настоящее время подчинен министерству экономического развития РФ. В частности, в Госдуме обращали внимание, что реальная и официальная инфляция в России отличаются в разы. Об этом говорил лидер «Эсеров» Сергей Миронов, комментируя данные о стоимости так называемого «индекса оливье» и росте потребительских цен. «В версии Росстата стоимость новогоднего блюда за год выросла на 6%, в оценках независимых аналитиков – на 45%. Разница в 7,5 раза! Немалые расхождения наблюдаются и в замерах потребительской инфляции в целом. Росстат считает, что с начала года потребительские цены выросли на 6,3%. А холдинг «Ромир» фиксирует годовой рост цен на продукты и товары повседневного спроса выше 16%», – констатировал политик, подчеркнув, что для развития экономики необходимо обладать реальными данными.

По его словам, инфляция в России «съедает» повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на фоне «обнадеживающей» официальной статистики Росстата.

Между тем, министерство экономического развития РФ предпочло не отвечать на вопрос о переподчинении Федеральной службы государственной статистики напрямую главе государства, как это предлагают сделать представители парламентской оппозиции.

«Главным принципом работы Росстата является применение научно обоснованной официальной статистической методологии, соответствующей международным стандартам и принципам официальной статистики, а также законодательству Российской Федерации, открытость и доступность такой методологии», – пояснила пресс-служба Минэкономразвития в ответ на запрос РИА «Новый День».

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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