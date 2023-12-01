«Игры» со статистикой: Минэкономразвития РФ ушло от прямого ответа на вопрос о переподчинении Росстата

Министерство экономического развития РФ предпочло не отвечать на вопрос о переподчинении Федеральной службы государственной статистики напрямую главе государства, как это предлагают сделать представители парламентской оппозиции в Госдуме.

«Главным принципом работы Росстата является применение научно обоснованной официальной статистической методологии, соответствующей международным стандартам и принципам официальной статистики, а также законодательству Российской Федерации, открытость и доступность такой методологии», – пояснила пресс-служба Минэкономразвития в ответ на запрос РИА «Новый День».

Ранее в Госдуме обратили внимание на значительное расхождение официальной статистики и независимых экспертных оценок относительно роста цен в России. В частности, это несоответствие заметил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя данные о стоимости так называемого «индекса оливье».

«В версии Росстата стоимость новогоднего блюда за год выросла на 6%, в оценках независимых аналитиков – на 45%. Разница в 7,5 раза! Немалые расхождения наблюдаются и в замерах потребительской инфляции в целом. Росстат считает, что с начала года потребительские цены выросли на 6,3%. А холдинг «Ромир» фиксирует годовой рост цен на продукты и товары повседневного спроса выше 16%», – констатировал политик, предложив переподчинить Росстат напрямую главе государства, чтобы добиться адекватной оценки ситуации официальной статистикой.

Накануне депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента, назвал данные Росстата об инфляции «фантазийными», что осложняет управление экономикой. «Мы пользуемся фантазийными данными Росстата в своих расчетах, а потом удивляемся, что у нас концы с концами не сходятся – то не хватает, то избыток», – пояснял он.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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