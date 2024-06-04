В РСПП предложили альтернативную прогрессивную шкалу налогообложения

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) озвучил свои предложения по изменениям налогообложения. В союзе считают, что предложенная Минфином пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) может стать причиной ухода богатых в серую зону и увеличит нагрузку на инженеров и высококвалифицированных рабочих.

Президент РСПП Александр Шохин предложил рассмотреть вопрос об уменьшении количества ставок прогрессивной шкалы НДФЛ, сохранении прогрессии при доходе от 5 млн рублей в год и ограничении ее верхней планки уровнем 18%, передает РБК. В целом «введение прогрессивной шкалы НДФЛ отражает запрос общества на социальную справедливость», считают в РСПП.

По словам Шохина, если изменения будут приняты в текущем варианте, ставок НДФЛ станет слишком много. При этом максимальный размер ставки налога он называет слишком высоким. «Не очевидно, что нужно делать такую длинную шкалу ставок и более радикально повышать ставку НДФЛ до 22%. Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы», – заявил президент РСПП.

Кроме того, предложенный правительством стартовый порог дохода для повышения налога – 2,4 млн рублей в год – приведет к росту нагрузки «на высококвалифицированных рабочих, инженеров и другие массовые категории занятых, что не вполне соответствует задаче повысить справедливость налогообложения».

Альтернативная шкала НДФЛ может выглядеть так: 13% – при доходах до 5 млн рублей в год; 15% – при доходах от 5 млн до 50 млн рублей в год; 18% – при доходах свыше 50 млн рублей в год. «Такая шкала ставок может являться разумным компромиссом для граждан, бизнеса и государства и обеспечит выполнение запроса на социальную справедливость», – подчеркнул глава РСПП.

На прошлой неделе правительство утвердило предложения Минфина об изменении налогового законодательства, которое предусматривает введение, в том числе, прогрессивной шкалы НДФЛ. 3 июня законопроекты по совершенствованию налоговой системы поступили в нижнюю палату российского парламента. Документы направлены в профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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