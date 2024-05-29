Правительственная комиссия поддержала идеи Силуанова по налоговым изменениям

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесенный министерством финансов пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, документы будут рассмотрены на заседании правительства в четверг, 30 мая.

«Далее работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями», – пояснили в правительстве РФ.

Согласно проекту Минфина, который был опубликован накануне вечером, изменения в налогообложении коснутся чуть более трех процентов от работающих россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц, т.е. – более 2,4 миллиона рублей в год.

Напомним, на прошлой неделе в Госдуме прошли парламентские слушания, где министр финансов Антон Силуанов представил основные направления предстоящей налоговой реформы. Выступивший от фракции КПРФ Николай Коломейцев назвал это мероприятие «выпуском пара» и призвал собраться на обсуждение после появления конкретных предложений со стороны минфина. При этом парламентарий подчеркнул, что любое реформирование налоговой системы может «обнулить» всего одно решение совета директоров Центробанка, и заявил, что в России продолжается «воровство будущего» при отсутствии ответственности для органов власти за принятие решений.

Накануне лидер «эсеров» Сергей Миронов высказал опасения, что налоговые изменения ударят по среднему классу россиян.

Москва, Елена Володина

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